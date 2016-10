Reaktioner: ”Priset har gått till en komplett idiot”

Dylan har gjort det cool att vara judisk

Foto: ANONYMOUS / TT / NTB Scanpix

Elizabeth Wurtzel, som skrev boken ”Prozac nation”, skriver också i The Guardian. Men hon är oerhört positiv och stolt. Hon har lärt sig allt hon vet av Bob Dylan och bryr sig egentligen inte om Nobelpriset. ”Dylan har gjort det cool att vara judisk, het att vara amerikan och omdanat litteraturen. Hans mästerverk är han själv, alla sina verk och alla människor han berört.”

Elizabeth Wurtzel menar att före Dylan fanns kända poeter som Sylvia Plath och Anne Sexton. Men Dylan gjorde poesi omodern. Han uppfann singer-songwritern.

”Jag lärde mig om skönhet genom att lyssna på Bob Dylan: ’You angel you/You’re as fine as can be/The way you walk and the way you talk/Is the way it ought to be.’”

”Jag lärde mig att vara judisk genom att lyssna på honom: ’I can’t help it if I’m lucky.’”

”Jag lärde mig att komma igenom cancer genom att lyssna på honom: ’My pathway led by confusion boats/Mutinity from stern to bow/Ah, but I was so much older then/I’m younger than that now.’”

Hon avslutar artikeln så här: ”Bob Dylan är meteorolog för oss alla. Förutsåg eller uppfann han det? Han är författaren av världen vi lever i.”