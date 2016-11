Ray Davies vill återförena The Kinks

– Dave och jag kommer definitivt att arbeta tillsammans igen. Och vi vill spela live, säger Ray Davies angående sin bror Dave Davies, till The Sun.

För omkring ett år sedan uppträdde bröderna tillsammans för första gången på nära 20 år. Det hela ägde rum på Assembly Hall i London, där Dave Davies gjorde en spelning. Till publikens jubel bjöd han upp sin bror Ray på scenen, och tillsammans framförde de bandets gamla klassiska hit "You really got me".

"Vi hade en fantastisk kväll. Det var en rolig show, och jag hade skitkul med Ray", skriver Dave Davies på Twitter efteråt.

Bandet, som förutom "You really got me" bland annat ligger bakom 60-talshits som "All day and all of the night", "Waterloo sunset" och "Where have all the good times gone, bildades i London 1963. De hann ge ut åtta studioalbum innan bandet lades ned 1996.