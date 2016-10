Råttor och katter värsta utrotarna

Foto: Anders Wiklund/TT

Det framgår av en studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna, som har letts av den australiske biologen Tim Doherty, har granskat alla arter av däggdjur, fåglar och reptiler som har utrotats de senaste 500 åren, det vill säga sedan år 1500.

De konstaterar att en mycket stor andel av dessa var arter med begränsad förekomst inom ett enda område, oftast en ö.

De hårdast drabbade är öarna i Västindien och Stilla havet, samt Madagaskar och Australien.

Där förekom många arter som saknade förmåga att skydda sig mot de invasiva djur – råttor, katter, hundar, grisar, samt mungoer, rävar och vesslor – som människorna fört med sig och släppt ut.

Här återfinns bland andra den märkliga svinfotade punggrävlingen i Australien som sannolikt utplånades av de införda rödrävarna, och den lilla, unika klippsmygen på Stephen’s Island utanför Nya Zeeland som utrotades av katter som fyrvaktarna på ön förde med sig.

Enligt forskarna analys har totalt 87 fågelarter, 45 däggdjur och 10 reptiler dött ut på grund av de invasiva, förvildade djurens framfart.

Detta är 58 procent av alla fåglar, däggdjur och reptiler som utrotats sedan 1500 – en förbluffande hög andel med andra ord.

Ingen annan faktor har varit lika destruktiv. Hård jakt, skogsskövling, uppodling och boskapsdrift har alla krävt sina offer men inte ens tillsammans når de upp på katternas och råttornas nivå.

Det stannar inte där. I värsta fall kommer fler offer att skördas. Totalt 596 arter av däggdjur, fåglar och reptiler på den internationella rödlistan befinner sig i dag i farozonen på grund av de invasiva djur vi spritt över jorden. Hårda åtgärder mot de senare skulle med andra ord ge stora vinster i artskyddsarbetet.