Foto: Christine Olsson/TT

”Har vi äktenskapstycke?” frågade jag min mor en gång när jag hade introducerat en utländsk kandidat till att bli Herr Nordberg. Hon tittade på mig och sa bara: ”Du har en svensk själ, Jenny.” Många gånger har jag funderat på vad hon menade. Och vad som eventuellt och oåterkalleligen bor i en svensk själ och följer med en utvandrare, som en utländsk stackars utvald därmed måste dras med.

Det jag kanske tycker allra mest om med Amerikas själ är att det går att börja om igen. Hur många gånger som helst. Att går det inte i dag så går det imorgon. Och att när det går helt åt helvete, eller bara börjar blir outhärdligt själsdödande, så försöker man med något annat. Som en bonus tycker alla att det är helt normalt och beundransvärt. Det går att köra nystart varje måndag, eller till och med varje morgon.

Mest ser jag vid den här tiden fram mot att amerikanska tidningar är fulla med idéer för hur det går att helt göra om sig inför det nya året. Rubriker som ”Tre sätt att bli mer harmonisk med positivt tänkande” får verkligen får igång mig. Allt är möjligt på den första dagen på det nya året, när jag verkligen ska ta i och börja om på nytt.

Annons X

Jag tänker ofta att detta är en slags optimism som länge fattades mig och kanske en anledning till att jag bor mest utomlands. Att förändras, eller snarare att kunna börja om, känns upplyftande.

Något jag dock fick lära mig under året – och i synnerhet nu runt jul – är att jag missförstått amerikaners egen lust att ändra på saker. Det vill säga sådant som faktiskt går att ändra på. Det är ju lätt att förledas att tro att de som valde att bebo den nya världen skulle välkomna lite förnyelse och innovation, men så är det alltså inte. Många moderna, liberala amerikaner, oavsett etnisk och religiös bakgrund, håller hårt fast vid traditioner av alla de slag precis på samma sätt som sina föräldrar, och många före dem.

Ritualer och ceremonier och traditioner är mysigt, men jag har hellre inga alls än att vara bunden och förslavad av dem. Det bor djupt i min själ.

Oavsett om familjen landsteg i går eller för 300 år sedan så tjatar de gärna om sina anfäders traditioner, hur de firar helgdagar, och hur de lagar någon oätlig anrättning. Självhjälp hit och dit, men sedan klamrar sig ofta samma människor envist fast vid sina etniska och religiösa traditioner. Och det står ju dem fritt, och är en av de ursprungliga poängerna med Amerika – att alla fritt fick praktisera sina traditioner och religioner. Men hur mycket vill någon förändras och utvecklas då?

Så kanske de flesta människor är, på de flesta platser i världen. Men en del av mitt unikt svenska arv är att jag också får lov att avstå från traditioner. Från religion, ritualer, och särskilda sätt att fira helger. Jag kan säga nej tack till mina egna traditioner, och bara avstå. Det är helt okej där jag kommer ifrån, och jag har börjat inse att det är en ljuvlig rättighet.

Jag kan avstå från att fira jul, eller fira jul på ett särskilt vis, och jag behöver inte gå i kyrkan eller varken äta eller laga en maträtt som jag inte gillar, bara för att den är traditionell. Jag behöver inte ens umgås med någon, vilket kanske är det allra bästa.

Kanske kan endast ett homogent och ganska sekulärt land som Sverige, med tid och utveckling – och genom att faktiskt kämpa länge för det – unna sig att individuellt och kollektivt avskaffa gamla traditioner som inte fungerar och inte gör någon glad längre. För att sedan ta sig lyxen att plocka ut det trevligaste och bästa från det gamla och skapa sitt eget sätt att leva och fira högtider och gå genom livet.

Det sägs ofta att vi har unikt svenska traditioner, och sedan ska vi dryfta vad det är. Att det är viktigt att hålla fast vid dem. Men jag uppskattar alltmer rätten att stå fri från tradition. Och när någon annan håller fram sin tradition och hävdar dess livsviktighet, ska ju också rätten att inte ha en tradition vara värd lika mycket. Själva poängen med att vara vuxen och leva i en modern tidsålder är ju inte bara att få skapa sin egen ritual och tradition, utan också att få avstå helt för den som vill.

”Jag vill inte ha några rötter” sade Ingrid Bergman. ”Jag vill vara fri.”

Just precis så. Hellre rotlös och fri. Ritualer och ceremonier och traditioner är mysigt, men jag har hellre inga alls än att vara bunden och förslavad av dem. Det bor djupt i min själ. Att upprätthålla dem är dessutom ofta klassiskt kvinnoarbete, vilket sällan noteras. Jag börjar tro att bara att få slippa, och att mödosamt ha slagit sig fri från traditioner, är ännu mer unikt i världen än att stå och hålla fram sin julgran och midsommarstång i att hävda sin svenskhet. Så hurra för ett sekulärt och modernt samhälle. Jag har äntligen börjat förstå hur lång tid det tog att komma dit.

Jag är tacksam mot mina förfäder, och jag hedrar dem genom att vara en kvinna som väljer själv och att göra saker på mitt vis.

Med detta sagt är jag oändligt nöjd att det nya året börjar i dag.

Där jag är rotlös och står för min rätt att själv välja traditioner, ritualer och vardag både i det gamla och det nya landet. Jag är tacksam mot mina förfäder, och jag hedrar dem genom att vara en kvinna som väljer själv och att göra saker på mitt vis. Det är mitt ovanliga privilegium, som är få förunnat. De som kom före mig slogs för den rätten, och jag åtnjuter den nu.

Det finns dessutom bättre sätt att vårda sitt nationella, kulturella och religiösa arv än att nagla sig fast vid än någon gammal ofrivillig köttbulle eller annan ritual, som alla dessutom ska bråka om och jaga upp sig över.

Varje gång jag är på Arlanda och ska flyga till New York brukar jag till exempel gå in på bokhandeln och be att få köpa de senaste svenska böckerna. Nästan inget som gör mig nämligen så upprymd som att läsa svensk skönlitteratur. Allra helst ska de vara skrivna av kvinnor, som förstår mycket mer än jag. Sedan sätter jag mig på planet och läser med samma hungriga besatthet som när jag var liten och läste under täcket.

Redan de första sidorna handlar ofta om döden och alltings meningslöshet. Att det är mörkt och kallt och att det inte går att göra något åt saken. Att det gäller att härda ut. Att det fula som ingen pratar om ändå måste sägas. Att ”vara lycklig” är ett provocerande och innehållslöst uttryck och tillstånd. Då spritter det till lite i min svenska själ. Jag gråter och ler samtidigt för att någon förstår mig, på mitt eget språk, som är det allra vackraste.

Det är alltid minst åtta timmar till andra sidan världen, där jag kan börja om, i det nya året.