Ratos vill börsnotera vin- och spritbolag

Arcus har under de senaste 11 åren haft en årligomsättningstillväxt på cirka 11 procent. Omsättningen 2015 uppgick till cirka 2.471 miljoner norska kronor med ett operativt ebitda-resultat på omkring 274 miljoner norska kronor. Under 2016 uppgår omsättningen till cirka 2.572 miljoner norska kronor och det operativa ebitda-resultatet till cirka 340 miljoner norska kronor för rullande 12 månader per 30 september 2016.

Arcus niomånadersresultat ingår i Ratosportföljens resultat justerat för Ratos ägarandel, som publiceras i delårsrapporten den 10 november 2016.

Arcus varumärken omfattar Aalborg Akvavit, GammelDansk och Lysholm Linie Aquavit. Inom vin har Arcus både egna varumärken, som till exempel Ruby Zin, samt agenturverksamhet där bolaget representerar producenter som Masi och Francois Lurton.