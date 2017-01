Raska reklamare gör succé med alternativa fakta

Att få uppmärksamhet med en reklamkampanj genom ett budskap som blir viralt är ett känt grepp i reklambranschen. Begreppet kallas ”real-time marketing”.

Flygbolaget Norwegian är ett annat exempel på ett företag som var blixtsnabba med sin kampanj ”Brad is single” (syftar på att Brad Pitt är singel, red. anm.). Annonsen kördes ut bara någon dag efter beskedet om att Hollywood-paret Angelina Jolie och Brad Pitt gått isär.

While the whole Brangelina story is very sad, @Fly_Norwegian's "Brad is single." marketing campaign is simply brill… https://t.co/XFmEAAB6yI