Att succéfilmen ”En man som heter Ove” är årets roligaste europeiska komedi kunde vara en festlig ironi, vore det inte för att filmen är den perfekta liknelsen för människans destruktivitet.

WROCŁAW ”Why THE FUCK would they care?”

Italienske regissören Alex Infascelli, nominerad till European Film Award för sin dokumentär ”S is for Stanley”, är upprörd. Storbritanniens hyllade filmfarfar Ken Loach har hållit ett varmt applåderat anförande om EU:s, den fria marknadens och den europeiska socialdemokratins misslyckande och efterlyser fair trade snarare än free trade, ett EU reformerat från grunden, vilande på stadgar som företräder människors, inte företags, intressen.

Den europeiska filmeliten svarar med en stående ovation, Europeiska filmakademins ordförande Wim Wenders undrar hur människorna, folket, kan välja att rösta på the butchers – men i ett slag punkterar en filmproducent stämningen av samförstånd:

– Men vi är ju inte bättre själva. Var producerar vi våra filmer? Där det är billigast.

Det råder eventuellt en övertro på filmens kraft att förändra en oroande politisk utveckling ingjuta hopp. Precis samma känsla som när EU:s kulturutskott gärna pratar om vikten av att sprida den rörliga bilden i tider som dessa.

En man berättar att ett genomfört stickprov under dagen visar att ingen av lokalborna han möter vet om att EFA delar ut sina priser just denna ljumma decemberkväll.

Men är det verkligen biofilm – Netflix räddar inga lokala filmproduktioner (ännu) – som människor behöver?

Alex Infascelli verkar inte så säker på det:

– Varför skulle invånarna i Wrocław bry sig om galan? frågar han sig.

Men mitt i EU:s kris och en växande oro för Trump står sig europeisk film väldigt stark: den absurda ”Min pappa Toni Erdmann”, vinnare av hela fem tunga priser, är en satir över företagshyckleriet och förlorade mellanmänskliga relationer, vinnardokumentären ”Bortom Lampedusa”, om den oerhörda tragedin som utspelar sig på den italienska ön, är en av årets starkaste dokumentärer, den prisade kortfilmen ”9 days from my window in Aleppo” en unik inifrånskildring av krigets Syrien.

Att akademin utsett ”En man som heter Ove”, om en ensam, rasistisk, människohatande, vit man som desperat försöker begå självmord för att ”återförenas” med sin hustru – om du tror på himlen, annars väntar förmodligen bara döden på andra sidan – till bästa komedi hade varit en festlig ironi, vore det inte för att det är den perfekta liknelsen för skadan vi människor är i stånd att förorsaka oss själva i desperata tider.

Och trots att European Film Awards helt uppenbart helst vill vara en glittrande filmfest, en europeisk motsvarighet till Oscarsgalan, lägger sig världens tillstånd som en våt filt över festkvällen. Nästan samtliga pristagare berör högerextremismens framfart i Europa. Och även om kvällens värd Maciej Stuhr gör allt för att få sitt sina skämt att lyfta – det går sådär – är det hans orädda drift med Polens allt strängare censur av medier som dröjer sig kvar.

På det fyrstjärniga Scandic Wrocław ligger kvarlämnade goodiebags, fyllda med meningslösa produkter, utspridda på stolarna efter Ken Loachs föredrag. Så kan också hyckleriet få ett ansikte.