Daniel Henninger, mycket konservativ men högst läsvärd kolumnist i Wall Street Journal, har i en kommentar till den första presidentkandidatdebatten pekat på en aspekt av den amerikanska presidentvalrörelsen som är mycket svår att värdera betydelsen av på valdagen den 8 november men som man idag en dryg månad tidigare inte ska bortse från.

Henninger skriver att Trumps kandidatur har förts fram av krafter i den amerikanska befolkningen som går bortom normal presidentvalspolitik. Det är i grunden samma krafter som förde fram Bernie Sanders till 22 primärvalssegrar:

I’ve always found the Sanders phenomenon more interesting, because unlike the well-known reality TV host and brand manager, Sen. Sanders was a 74-year-old Vermont socialist with zero visibility. That this nobody contended with a woman whose political immensity scared off a sitting vice president means that some deep currents are roiling the American electorate.

Vad är det för krafter Henninger talar om? Han nämner ord som dessa: anger, frustration, white rage or PC backlash. Ilska, frustration, glödande raseri, reaktion mot det politiskt korrekta.

Call it whatever you want. It’s real, and I don’t think Monday night’s debate killed it.

Amerikanska presidentval har sin egen logik. Efter 8 år – två mandatperioder – brukar det vara dags att byta parti i Vita Huset.

Det kan inte uteslutas att så kommer att ske också den 8 november.

Om det inte sker så beror det sannolikt på att insikten spritts att Trump må ha förts fram av dessa krafter – men att USAs öde måste hanteras med större kompetens.

Bernie went down because he was too one-note. Inequality wasn’t enough. Donald Trump’s one-note is trade, but his overweighting of the issue could sink him. Millions of the suburban voters he needs in battleground states have jobs connected to a strong global trading system. They don’t want to vote for Hillary, but past some point, the “Nafta” rant may prove too much.