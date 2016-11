Rånades och bands fast i bostaden

Flera rånare, varav några ska ha varit beväpnade, tog sig in i bostaden sent på söndagskvällen och hotade och misshandlade de två personerna. Offren bands också fast och kunde inte ta sig loss och larma polis förrän under måndagseftermiddagen.

– Rånarna har tagit bostadsägarens bil, nycklar, bankkort och några andra saker. De två personerna i bostaden har förts till sjukhus. Det är oklart vilka skador de fått men vi har kunnat tala med dem, säger Peter Adlersson, informatör vid polisen region Väst.

Den stulna bilen påträffades i Göteborg. Den har tagits i beslag för teknisk undersökning.

– Vi kommer inte att gå ut med fler uppgifter i nuläget. Det pågår ett intensivt spaningsarbete och en förundersökning om grovt rån har inletts, säger Peter Adlersson.