I verkligheten inte så välkomnande

I mitt Facebook-flöde dök det upp en artikel i NSD som handlade om den utbredda rädslan i dagens Sverige.

Jag antar att skribenten behöver påminnas om att den socialdemokratiska valkampanjen 2014 hade som tema att något håller på att gå sönder i Sverige.

Skribenten menade att rädsla hämmar och är farlig. Så här hette det i NSD:

Annons X

I onsdags hölls en partiledardebatt i Riksdagen. I absolut fokus: vår rädsla. Eller ”den tilltagande otryggheten”, som det heter på politikerspråk.

En ganska beklämmande föreställning att bevittna, där våra folkvalda ledare i det närmaste tävlade i att spela på folkets oro för allt möjligt.

Det finns ju mycket där ute i busken och mörkret att frukta: våldet, invandringen, Putin, skolförfallet, muslimerna, rikspolischefen, miljöhotet…

Först tänkte jag att det här var ett intressant fenomen, men insåg samtidigt allvaret. En rädd nation är verkligen ingen bra nation. Rädslan hämmar och är farlig.

Samtidigt är en otrygg befolkning ganska tacksamt för makthavarna. Det är då de kan stå där vid talarstolen och populistiskt erbjuda de enkla lösningarna.

Jag tror inte att makthavarna har någon fördel av rädda medborgare. Tvårtom.

Jag skriver detta i USA där den nye presidenten installeras på fredag efter att ha kampanjat just på att sprida rädsla. Inget tyder på att president Trump ser den minsta fördel med trygga medborgare.

Jag tror att nyckelfrågan inte är rädsla/otrygghet utan hjälplöshet eller känslan av hjälplöshet.

I USA har det genomgående temat under hela republikens historia varit rädslan för främlingar. Inget är i grunden så falskt som Frihetsgudinnans budskap. USA har aldrig välkomnat invandrare, men har saknat sätt att stoppa dem. Det är därför Trumps budskap om muren mot Mexico fungerade så effektivt.

Den bästa bok om den amerikanska skräcken för invandrare är min gamle vän Peter Schrags bok Not Fit for Our Society. Det talas mycket i svensk debatt om ”integration”. Det är givetvis viktigt och bra, men läser man Schrags bok inser man hur komplext och svårt det är. Det tar generationer och vägen dit är allt annat än enkel.

De som i Sverige aktivt engagerar sin i konkret integrationsarbete gör en stor insats och frågan är om det inte är just enskilda medborgares engagemang som är den effektivaste framgångsvägen. Det är den amerikanska erfarenheten: kyrkor och andra frivilliga sammanslutningars avgörande roll.

Då är det de som inte är rädda som gör jobbet.