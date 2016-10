– Jag tror att det är väldigt skrämmande, speciellt för barnen. Du ser dem komma in med bulldozers där barnen bott i veckor och ibland månader, sade hon under en välgörenhetsgala i New York på tisdagskvällen.

Rädda barnen har tidigare uppmanat Frankrike att skjuta upp rivningen av lägret där cirka 8 000 flyktingar, mestadels från Afghanistan, Sudan och Eritrea, befunnit sig, många i hopp om att ta sig till Storbritannien.