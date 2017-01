Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:18 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna var 5,99 miljarder dollar. Väntat här var intäkter på 6,11 miljarder dollar.

Bolaget spår att vinst per aktie för årets andra kvartal landar i intervallet 1:15-1:25 dollar per aktie mot väntade 1:19 dollar per aktie.

Aktien backade drygt 1 procent i den amerikanska efterhandeln.