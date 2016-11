”Väst på väg att hjälpa Putin och Assad att vinna kriget”

Bilden visar attacker i västra Aleppo i början av november. Foto: Baladi News Network/AP

DEBATT | SYRIEN

Putin och Assad vill vinna kriget och västvärlden och FN är på väg att hjälpa dem.

Medan bunkerbomber, klorgas och fatbomber regnar ner över Aleppo, håller FN på att vrida sina händer medan USA:s president envist fortsätter att sticka huvudet i sanden. Vad vi bevittnar är ett folkmord i slow motion och en etnisk rensning av sunnibefolkningen i Syrien. Om president Clintons arv var överskuggat av tragedin i Rwanda, kommer president Obamas att vara överskuggat av tragedin som för närvarande utspelas i Syrien.

Under de senaste fem åren, enligt Syriska nätverket för mänskliga rättigheter (SNHR) i London, är Bashar al-Assad (understödd av president Putin) ansvarig för över 95 procent av de nästan 400 000 civila dödsoffren. Ja, du läste rätt – 95 procent. Daesh är ansvarigt för 0,8 procent. Västvärlden är inriktad på Daesh. Efter en serie bombdåd i europeiska huvudstäder ser vi Daesh som fienden och har reagerat i enlighet med en rad effektiva attacker mot deras fästen i Syrien och Irak. Men titta på vad som händer i Syrien genom syriernas ögon, då är Bashar Assad den verkliga terroristen. Bashar Assad är den största terroristen i Syrien, i Mellanöstern och i världen.

Den senaste anklagelsen mot FN har kommit från läkare som arbetar i själva Aleppo. Hållandes en blodig FN-flagga säger de att "Ansvaret för det rena blodet som håller på att spillas i Aleppo faller på denna flagga!” Men precis som i Rwanda är FN:s händer bundna, den här gången av Ryssland som sitter i säkerhetsrådet och är huvudmisstänkt i de senaste bombningarna.

Vid söndagens krismöte i FN:s säkerhetsråd fortsatte Putins megafon, ambassadör Churkin, att förneka Rysslands roll i bombningarna av den humanitära hjälpkonvojen i Aleppo, samtidigt som bevisen, inklusive stjärtfenan av en rysk bomb, tyder på annat. USA:s ambassadör, Samantha Power, gick så långt som att säga att "Vad Ryssland sponsrar och gör är inte att motverka terrorism. Det är barbari." Den brittiska ambassadören, Matthew Rycroft, gick längre med sin iakttagelse att "Det är svårt att förneka att Ryssland samarbetar med den syriska regimen för att utföra krigsbrott."

Senator John McCain och senator Lindsay Graham noterade att "President Obamas Syrienpolitik fortsätter att erbjuda ohyggliga bevis för Einsteins definition av vansinne. Att göra samma saker om och om igen och förvänta sig olika resultat". Detsamma kan sägas om FN:s strategi.

Senatorerna frågar hur många sjukhus, marknader, skolor, lekplatser och humanitära konvojer behöver ryska och syriska flygplan bomba innan vi inser att Putin och Assad är inte intresserade av att stoppa våldet. De vill vinna kriget och västvärlden och FN är på väg att hjälpa dem.

De grundläggande reglerna för förhandlingar är att diplomati utan hävstång är ett recept för misslyckande. FN är oförmögna att vidta nödvändiga åtgärder. Därför är det precis som med Bosnien för över 20 år sedan, det kommer att vara upp till Nato genomdriva en flygförbudszon för att tillåta humanitärt bistånd till Aleppo. Fram till dess kommer slakten av oskyldiga att fortsätta på marken och vi kommer alla att fortsätta publicera bilder av små blodiga och brutna barn och tillsammans med FN vrida våra händer och gråta.

Brooks Newmark

University of Oxford – Department for Politics and International Affairs

forskare och föreläsare; f d parlamentariker för Conservatives 2005 – 2015

Brooks Newmark Foto: Privat