Framtiden i backspegeln Foto: Jim Cole

Knappt en vecka efter det amerikanska presidentvalet är medierna fyllda av personer som önsketänker över allt som president Trump kommer att leverera - från än högre börskurser till avspänning med Ryssland.

Vi får väl se.

Själv är jag benägen att hålla med Joe Klein, politisk veterankommentator i TIME, som nu sammanfattar Trump:

Annons X

He is not a gentle man. He is puerile, thin-skinned and crude. He is also 70 years old, and all those decades of bombastic hucksterism have now been ratified by the American people. His vision of a dark, declining country has been ratified too–but only by a momentary plurality that looks more to the past for answers than to the future. That has never been the American way. This is a dynamic country. Its only possible future is multiethnic and globalist. Donald Trump won’t succeed unless he learns how to keep up with it.

Trump är pueril, lättsårad och vulgär. Hans bombastiska säljteknik som från Kiviks marknad har nu getts en godkändstämpel och det gäller också hans mörka bild av ett land på dekis. Men det valsystem som nu gör honom till president är baserat på en opinion som söker lösningar i det förflutna, inte i framtiden. Det är inte the American way. Detta är ett dynamiskt land. Dess enda tänkbara framtid är multietnisk och globalistisk. Trump kommer inte att lyckas om han inte lär sig hur han ska hänga med i den utvecklingen. (Min fria översättning)