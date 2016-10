Forssells flyt efter flytten

Men segern var långt ifrån given.

Brynäs såg efter två svängiga perioder starkast ut i Gavlerinken – då kopplade Malmö greppet med två snabba mål i början av tredje.

– Att vara effektiv och sätta chanserna är det viktigast i hockey. Både resultatmässigt och för hur matchen artar sig. Tar man en tvåmålsledning i början av tredje då vinner man ju nästan alla dagar i veckan, sade Erik Forssell.

Den rutinerade tvåvägscentern, visade vägen två gånger om.

Dels vid 1–1 när han tog vara på en felstuds och kylig stänkte in kvitteringen i slutet av första perioden och inte minst när han styrde in 4–3 efter en smart passning från Frederik Storm 4.29 in i tredje.

Ett extra skönt mål för segerskytten som suttit utvisad när Brynäsforwarden Daniel Paille gjorde sitt andra mål för kvällen (3–2) i mitten av andra perioden.

– Det är inget roligt när det blir så, man förstör lite för laget men vi håller ihop inom och har en väldigt stark grupp som krigar tillsammans.

Och det var ju just för att visa vägen som 34-åringen värvades från Skellefteå där han var med och vann två SM-guld och fyra SM-silver på nio säsonger.

Malmö saknade en klok tvåvägscenter och ville åt vinnarvanan.

– Det är klart att man försöker ta med och dela med sig av det som man har gjort bra där uppe. Men det är inte bara jag. Det är flera som har varit med och vunnit SM-guld och så där i andra lag som också hjälper till för att höja nivån i klubben

Och nog har nivån höjts.

Malmö som slutade i ingenmansland på en tolfte plats i våras har gjort drygt fyra mål i snitt per matcherna.

Ett oerhört starkt besked och en orsak till att serieledarna nu tog den femte bortasegern och den totalt nionde vinsten varav åtta vid full tid i höst

– Vi har kommit ihop väldigt bra som ett lag och spelar bra för varandra. Sedan har vi hittat lite olika sätt att vinna matcher – både de som varit målsnåla och i de matcher där vi har släppt in mycket mål. Då har vi varit effektiva och kyliga när vi har fått lägena istället.