Prostatabehandling kan gå snabbare

Patienterna, med så kallad mellanriskprostatacancer, delades in i två grupper som fick genomgå 39 behandlingar under åtta veckor eller sju behandlingar under drygt två veckor. Två år senare kunde forskarna konstatera att biverkningar, som urin- och tarmbesvär eller impotens, inte skilde sig signifikant mellan de båda grupperna.

Inte bara patienten skulle gynnas av en kortare behandling, vården skulle kunna spara pengar.

– En kollega har skattat att det rör sig om kanske 20 000–25 000 kronor per patient i det långa loppet. Det minskar också belastningen på strålkanonerna vi har i dag, säger studiens huvudförfattare Anders Widmark, professor i onkologi och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, till Vetenskapsradion.