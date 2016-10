Professorer: Dränerad torv är inte fossilt

Foto: Robert Wedmo

REPLIK | TORV

Ta bort och använd gärna torv på redan dränerad marker för energi, eller till jordförbättring och strö för djurhållning.

Man kan inte, som Richard Holmqvist gör, urskiljningslöst kategorisera torv som fossilt. För det första nybildas torv kontinuerligt och tillväxthastigheten är i Sverige vida högre än den hastighet varmed torv skördas. För det andra kan inte all torv dras över en kam. Det är skillnad på dränerad och odränerad torv. Odränerad torv kommer sannolikt kvarstanna i marken under oöverskådlig tid (med reservation för klimatförändringar) medan den dränerade är under nedbrytning.

Vi har i Sverige stora arealer torvmark som redan är dränerade. De dränerades för flera decennier sedan. Eftersom termen fossilitet innebär att materian i fråga på något sätt är bevarat för framtiden kan därför inte redan dränerad torv anses vara fossilt. Torven i redan dränerad mark är utsatt för syretillförsel och mikrobiell aerob omsättning och kan knappast betraktas som bevarad för lång framtid. Tvärtom, sådan mark är under nedbrytning och emitterar stora mängder koldioxid.

Det är därför olämpligt och vilseledande att använda beteckningen fossilt för dränerad torv. Torven där utgör inget kollager som kommer att lagras i marken. Detta i kontrast mot fossila bränslen som kol och olja som, om de inte bryts, kommer att kvarstanna i jordskorpan under oöverskådlig tid.

Dränerade torvmarker är i Sverige en av de största utsläppskällorna av koldioxid. Dessa marker måste åtgärdas på något sätt. En möjlighet ar att ta bort torven och eliminera utsläppen.

Förbränningen av torv ökar inte utsläppen av koldioxid utan bara tidigarelägger dem. Men förbränner man torv kan man i motsvarande grad undvika att förbränna stenkol och olja som annars skulle stanna i jordskorpan och inte avge någon koldioxid till atmosfären. Så även om torven är koldioxidneutral först i ett längre tidsperspektiv så är den vida bättre än stenkol och olja. Slutsatsen blir: Ta bort och använd gärna torv på redan dränerad marker för energi, eller till jordförbättring och strö för djurhållning.

Skrämmande är att Richard Holmqvist i sin argumentering jämför med spannmål och energiskog. Låt gå att dessa är koldioxidneutrala i betydligt kortare tidsperspektiv än torv. Dock, spannmål ska inte eldas upp – den är ett viktigt element i vår livsmedelsförsörjning, särskilt med tanke på, enligt FAO, globalt kraftigt ökande livsmedelsbehov inom de närmaste decennierna. Spannmål kan inte vara något alternativ till torv. Inte heller energiskog är lämpligt eftersom den ofta odlas på sådan mark som i flera fall kan, och bör, användas för livsmedelsproduktion.

Mats Olsson

professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet

Lars Lundin

professor vid Sveriges lantbruksuniversitet