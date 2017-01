”Har inte varit sjukskriven sedan jag började träna”

Foto: Jacqueline Dormer/AP

Konsulten införde mindfulness inom en mängd aktiviteter

Där jag arbetade tidigare tog man in en konsult för att utbilda personalen i behandlingsmetoden ACT. En tid in i min anställning började jag mer och mer slås av en känsla av att något var fel. Konsulten berättade om hur hon under ett år i ett buddistiskt kloster lärt sig mindfulness och att “mindfulness är ju buddism”, kom nu att – tillsammans med klinikens dåvarande psykolog, utveckla en i mina ögon närmast hysterisk inställning till mindfulness. Från att vi hade några enstaka mindfulnesspass för våra patienter, infördes nu på det nu mindfulness inom en mängd olika aktiviteter. Det var mindfulness-promenad, mindfulness-lunch, mindfulness-träningskök, mindfulness på egen hand etc etc. Även personalen ombads nu att samlas varje morgon för att under 15 min göra mindfulness eller yoga tillsammans.

När så vi i personalen, under ett av mindfulnesspassen, av vår konsult med mjuk lugnande röst, ombads att “tillåta vårt inre verkliga jag bli helt öppen”, att “hitta den högre observatören hos oss själva”, samt att öppna oss för den “högre medvetenheten som observerar”, kunde jag inte längre förmå mig att ledas in i detta, som jag uppfattade vara rena flummet. Jag började fundera på vad som egentligen åsyftas. Vilken högre observatör hos mig själv, och/eller högre medvetenhet, ombeds jag öppna upp mitt “inre verkliga jag” inför? Och, vad betyder det egentligen?

Jag ställer mig frågan var sjukvården i Sverige är på väg när landsting väljer att lägga ner stora pengar från en redan blödande verksamhet, in i, som jag ser det, denna typ av flummetoder.

Anonym