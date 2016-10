Idag tillkännages vem som i år får Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Studien ”The Nobel factor” hävdar att det socialdemokratiskt instiftade priset i viss mån kan sägas ha bidragit till att legitimera det nyliberala ekonomiska tänkandet.

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne delades ut första gången 1969. Foto: Gabriel Hildebrand/Nobelstiftelsen

Det var en socialdemokratisk rege­ring som år 1968 instiftade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I den första studie som närmare ägnats priset, ”The Nobel factor: The prize in economics, social democracy, and the market turn” (Princeton University Press), driver ekonomihistorikerna Avner Offer och Gabriel Söderberg ­tesen att priset kom att falla socialdemokratin i ryggen: det har bidragit till att legitimera den ny­liberala ”marknadsvändning” som urholkat socialdemokratiska värderingar och politik under de ­senaste fyra decennierna.

Som författarna konstaterar var det Riksbanken som i första hand propsade på ett pris i ekonomi. I synnerhet riksbankschefen vid denna tid, Per ­Åsbrink. Han var visserligen socialdemokrat, men hade sedan länge drivit på för att skapa en mera självständig ställning för banken. Mest retade han sig på att utlåningen till bostadssektorn och den ­offentliga sektorn var starkt reglerad. Åsbrink hade blivit grundligt utskälld när han försökt modifiera dessa regler. Han tänkte i detta läge att ett sådant internationellt ekonomipris skulle skänka glans och högre status åt Riksbanken, och var därför i princip beredd att kuppa igenom det. Inrättandet skedde också trots motstånd från både Riksbanksfullmäktige och vetenskapssamhället. Inom Kungliga Vetenskapsakademien tyckte många att ett pris i ekonomi – som väl knappast ens var en vetenskap – riskerade att svärta ned de övriga Nobelprisen.

Det nationalekonomiska tänkandet tog en uppenbart marknadsvänlig vändning från och med 70-talet. Man vände sig mot vad författarna kallar ”socialdemokrati”, men som lika gärna kunde kallas ”keynesianism”. Den viktigaste anledningen till brottet med Keynes var att de gamla ekonomisk-politiska modellerna inte längre tycktes fungera under det ekonomiskt stormiga 70-talet, då till­växten sjönk medan både inflation och arbetslöshet steg. En grundläggande utgångspunkt för de nya ­liberala husgudarna Friedrich von Hayek och Milton Friedman var en nästan fanatisk tilltro till marknadens förmåga att skapa välstånd. Genom att tillåta individer att så fritt som möjligt maximera sina egna preferenser skulle marknaden ”som en osynlig hand” skapa mesta möjliga nytta. Priser satta i konkurrens innehöll all den information som var nödvändig för att individer skulle kunna fatta rationella beslut.

Allra längst i denna riktning gick den skolbildning som går under beteckningen ”rationella förväntningar”. Milton Friedman hade lanserade idén tidigare, men det var amerikanen Robert Lucas som utvecklade den från och med 80-talet. Lucas menade att det gick att dra rationella slutsatser om priser och avkastning i framtiden. Rationella aktörer kunde i förväg förutse vad som kommer att ­hända och agera på marknaden utifrån detta. Förutsättningen var att marknaden fick vara fri och att politikerna inte lade sig i. Sådana tankar utvecklades inte minst inom den så kallade teorin om ­perfekta finansmarknader. Det gick att förutse och försäkra sig inför eventuella marknadsrubbningar. En slutsats som möjligen motbevisades av den dramatiska finansbubblan 2008 och Lehman Brothers-konkursen på hösten samma år.

Utan tvivel kom de nyliberala idéerna att få utslag i politiken. Tilltron till marknadens förmåga blev under ett tag nästan oändlig. Sålunda har vi fått erfara privatiseringar, new public management och fler ”jobbskapande incitament” vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Hur långt pendeln svängde från klassisk socialdemokrati till nyliberalism kan förstås diskuteras. Trots denna vändning har välfärdsstaten visat sig förvånansvärt motståndskraftig på senare år, inklusive den svenska. Visserligen har vissa velat tala om ett systemskifte, men Sverige har fortfarande progressiva och höga skatter, en ­generös välfärdspolitik med hög täckningsgrad och spridning.

I ”The Nobel factor” ställer Offer och Söderberg frågan i vilken mån ekonomipriset har bidragit till eller åtminstone gett legitimitet åt denna marknadsvändning. Först några ord hur pristagarna utses. Uppgiften ligger på Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Akademien är uppdelad i tio klasser varav tre delar ut priser med Nobels namn (fysik, kemi och ekonomi). Ekonomipriset till Nobels minne delas ut av klass nio som består av forskare inom det samhällsvetenskapliga området men med en dominans av nationalekonomer. Priset förbereds av en inre kommitté som bereder och föreslår. Sedan beslutar klassen och ytterst den samlade akademien. Ekonomipriset har sedan 1969 delats ut 48 gånger till sammanlagt 77 pristagare.

Offer och Söderberg granskar eventuella tendenser i valet av pris­tagare, men faktum är att det är svårt att konstatera någon allvarlig skevhet i prisutdelandet. De ­delar upp pristagarna enligt en vänster-höger-skala och finner en ganska god ­balans. Bland pristagarna hittar de förstås ett antal av de ledande nyliberalerna såsom Hayek (1974), Milton Friedman (1976), James Buchanan (1986), Gary Becker (1992), Robert Lucas (1995), Thomas Sargent (2011) och Eugene Fama (2013). Men också direkta motståndare finnas företrädda, såsom Gunnar Myrdal (1974), Herbert Simon (1978), Lawrence Klein (1980), Amartya Sen (1998), Joseph Stiglitz (2001), Paul Krugman (2008) och Oliver Williamson (2009). Företrädare från rationella förväntningsskolan blandas alltså med keynesianer, ekonometriker, experimentella ekonomer och till och med psykologer och ekonomihistoriker. Svårt att belägga någon slagsida alltså, men det kanske ändå är av intresse att den svenska priskommittén stått något mer till höger i politiska termer än ekonomiskrået som helhet. Det må gå emot en allmän föreställning, men nationalekonomer är ofta mer vänster än höger. Det går till exempel faktiskt inte att hitta många ledande ekonomer i USA idag som röstar på det republikanska partiet.

Kanske en bättre utgångspunkt för en kritik av priskommittén skulle kunna vara att den varit allt för försiktig. När de till exempel valt en kontroversiell pristagare tycks de vid flera tillfällen ha sett sig tvungna balansera upp detta genom att samtidigt belöna en kandidat från motsatt läger. Tydliga ­exemplet är det delade priset mellan Hayek och Myrdal från 1974, eller 2013 års pris som delades mellan Fama och Robert Shiller (samt ekonometrikern Lars Peter Hansen) med diametralt olika åsikter om finanskrisers uppkomst och förlopp. Sam­tidigt menar dock Offer och Söderberg att en av ­orsakerna till prisets fortsatta legitimitet är just denna försiktighet. Priskommittén har samtidigt ofta lyckats pricka ganska rätt vad gäller att belöna ekonomer som precis nått krönet av sin karriär, mätt i citeringar. Här finns förstås också undantag, som Hayek som för länge sedan nått sin topp när han fick priset (1974). I detta fall fick hans karriär en sorts nystart. Men det är mycket mindre vanligt än man kan tro.

Men finns det då ingen koppling mellan priset och ”marknadsvändningen”? Författarna pekar på 90-talet då anmärkningsvärt många nyliberaler – gärna från Chicago – fick priset. Detta skedde under den tid då Assar Lindbeck ledde priskommitténs arbete. Följaktligen ägnar de mycket plats – kanske överdrivet mycket – för att diskutera hans person. Men det är kanske inte så konstigt. Lindbeck var under flera decennier Sveriges mest kände ekonom. I början av 80-talet blev han sig bemärkt genom sin brytning med Socialdemokraterna och sin kritik av höga skatter, löntagarfonder och ekonomiska regleringar. Men Lindbecks person är knappast avgörande i ett större perspektiv. Den allmänna tidsandan under 90-talet var marknadsliberal och idéer som rationella förväntningar ansågs nydanande och spännande. Lindbeck var bara en av många. Namnet Ingemar Ståhl dyker upp här och var i framställningen. Han var också en ”avfälling” från socialdemokratin och mera radikalt liberal än Lindbeck. Ståhl hade dessutom en liknande karisma som Lindbeck, men gick bäst hem i akademiska kretsar. Lindbeck var mer sammansatt och hade ett folkligt anslag och ett starkt politiskt patos. Som teoretiker var han – och är fortfarande – mer av en eklektiker med ett öppet sinnelag.

Är då allt frid och fröjd med ekonomipriset? Ett svar kunde vara att det förstås inte är bättre än ­själva ”den ekonomiska vetenskapen”. Offer och Söderberg ägnar stort utrymme i sin bok till att diskutera de utmaningar nationalekonomin står inför. De hävdar med enfas att tilltron till den osynliga handen och i synnerhet de rationella förväntningarna (förmågan att se in i framtiden) har varit en återvändsgränd för ämnet. För att kunna möta de krav som ställs för en vetenskap måste de nationalekonomiska teorierna och modellerna bli mer empiriska; de måste kunna verifieras eller avvisas. Detta betyder bland annat att många av de råd som nationalekonomerna ger till politikerna först måste kunna testas i praktiken.

Det är lätt att instämma i en del av den kritik som författarna riktar mot nationalekonomin. Men ­ämnets alla utövare behöver knappast ta åt sig. Främst åsyftar kritiken den hierarkiska ordning inom ämnet som skänker företräde åt ett teoretiserande på höga höjder, medan de som ägnar sig åt mer empirisk ekonomi ses över axeln. Men kanske är en ny vändning på gång. Det finns idag riktningar, som beteende- och experimentell ekonomi, som söker nya vägar. En förändring som skulle innebära att ekonomiämnet i högre grad integrerades i den övriga samhällsvetenskapen vore välgörande. Kanske borde en sådan vändning också avspeglas i kommande pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.