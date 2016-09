Foto: New Jersey State Police/AP

Polisen gick på måndagen ut med namn och bild på en 28-årig man som misstänks ha koppling till båda sprängdåden och var ”intressant” i polisutredningen. Mannen heter Ahmad Khan Rahami och beskrivs som en 28-årig New Jersey-bo, född i Afghanistan. Hans fingeravtryck ska ha hittats på bland annat mobiltelefoner som hittats i anslutning till sprängladdningarna.

Vid 17-tiden svensk tid greps Rahami i Linden i New Jersey efter skottlossning med polis, uppgav flera amerikanska medier. Han sköt mot poliserna när de närmade sig hans fordon och två poliser ska ha skadats lindrigt enligt stadens borgmästare.

Rahami fördes till sjukhus efter gripandet.

Attackerna i delstaterna New Jersey och New York på USA:s östkust under helgen liksom fyndet av flera odetonerade sprängladdningar gör att myndigheterna misstänker att en terrorcell kan ligga bakom. Enligt en tjänsteman vid USA:s departement för inrikes säkerhet kan de tre sprängladdningarna knytas till varandra.

Men fler personer än Rahami kan vara inblandade i bombdåden, uppger Reuters.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo säger att det inte finns något som tyder på att fler attacker är att vänta, men att medborgarna måste vara på sin vakt.

Det var i lördags kväll, lokal tid, som minst 29 människor skadades varav en person allvarligt vid en explosion i stadsdelen Chelsea på Manhattan. Tidigare samma dag exploderade en bomb i New Jersey längs en väg där amerikanska marinkåren skulle springa vid ett särskilt arrangemang

Sent på söndagen hittades även odetonerade rörbomber i en ryggsäck i en soptunna i New Jersey-staden Elizabeth, de exploderade på måndagsmorgonen under polisens försök att desarmera dem med en robot.

– Utifrån den höga smällen tror jag att människor kunde ha fått allvarliga skador om de befunnit sig i närheten, säger stadens borgmästare Chris Bollwage, enligt NBC.

I söndags gick även en knivbeväpnad man till attack i ett köpcenter i delstaten Minnesota, i norra USA. Det har terrororganisationen IS sagt sig ligga bakom.

Men terrorforskaren Hans Brun tycker att det fortfarande är för tidigt att säga någonting om eventuella motiv. USA har under lång tid haft problem med attacker som utfört av högerextremister.

– Det man kan säga är att gärningsmannen eller männen tycks ha haft en del resurser till sitt förfogande, eftersom det är flera sprängladdningar som man lyckats bygga i lugn och ro utan att bli upptäckt, säger Brun till TT.

– Den teknologi som använts är dock inte speciellt avancerad, utifrån vad vi vet just nu. Och den har använts av en rad olika aktivister under åren, säger han.