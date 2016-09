Principer är till för att rucka på, som skriftställaren Kalle Lind skrev i ETC (27/12-15). Den utsagan tycks nu bevisad bortom allt tvivel, när även den mest fanatiskt fundamentalistiska islamiströrelsen i världen går emot sin egen tro. Det visar sig nämligen att Islamiska staten, som tvingar kvinnor att bära burka utifrån uppfattningen att det är kvinnor som har ansvar för mannens sexualitet, nu har infört ett förbud mot att bära burka i de myndighetsbyggnader i Mosul som de erövrade 2014. Anledningen är att ledare inom IS har attackerats av kvinnor som dolt vapen under sina burkor.

Det är, som man ibland säger, ödets ironi. De plagg som är till för att kuva och skyla kvinnor har möjliggjort ett uppror mot förtryckarna. Och man undrar ju hur diskussionerna gick bland de visa teologerna i IS toppskikt. Om Gud nu har beordrat de trogna kvinnorna att skyla hela kroppen, varför straffar han dem som tar till uppgift att leda dem rätt?

Kvinnan till höger får inte komma in i IS byggnader. Foto: CLAUDE PARIS / TT / NTB Scanpix