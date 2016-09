Precis när 1970-tal hade övergått i det bara snäppet modernare 80-talet uppträdde den engelska poporkestern Madness i Stockholm. I mittgången framför Göta Lejons scen marscherade mängder av uniformerade skinheads upp och ner i sina gröna små bomberjackor skanderades ”Sieg heil” med högerarmar sträckta mot taket.

Madness stoppade konserten flera gånger för att få dem att upphöra med sina dumheter.

Jag hade nyss fyllt 13 och satt ganska långt bak, insvept i min parkas med luvan uppdragen av genuin rädsla för att bli ihjälslagen. Jag tyckte väldigt mycket om Madness, men hade inte räknat med en så hotfull stämning.

Det märkliga och fortfarande så obegripliga var att dessa skinheads hade betalat för att se ett brittiskt band spela – eller, om du så vill, appropiera – jamaicansk ska så gott de kunde.

I min stol undrade jag redan då hur dessa motsägelsefulla idioter resonerade.

Madness hade tagit sitt namn efter en sång av boxaren, producenten och sångaren Prince Buster. Deras första singel hette ”The Prince” som en hyllning till Buster, på baksidan gjorde de sin version av hans ”Madness”.

Strax senare spelade de också in Prince Busters ”One step beyond” som än i dag utgör något av Madness signaturmelodi.

Samtida kolleger till Madness plundrade också Prince Busters låtskatt: The Specials och The Beat fyllde sina respektive två första album med covers av låtar Buster populariserade på Jamaica 20 år tidigare.

Tillsammans med den smått helige Nyabinghi-mästaren Count Ossie och hans musiker från Jamaicas lummigaste kullar uppfann Prince Buster i Sir Coxone Dodds studio beatet vi kallar ska.

Det här var 1960.

Låten hette ”Oh Carolina” och gruppen Buster producerade var The Folkes Brothers.

I torsdags gick Prince Buster bort, 78 år gammal, i sviterna av en stroke som sedan flera år hade placerat honom i rullstol.

Mer än någon annan artist var Prince Buster en anti-rasistisk symbol i en era då våldsam högerextremism var ett (nästan) lika makabert samhällsproblem som i dag.

Hans musik – och de artister som uppdaterade den på etiketter som Coventrys 2-Tone – gjorde genom sin briljans och blotta existens mer för att decimera antalet knasbollar i National Front än någon politiker eller journalist.

Författaren Daniel Rachel skriver vackert om detta i sin nyutkomna bok ”Walls come tumbling down”, om popmusikens organiserade kamp mot just rasism och högerextremism under 1980-talet. Rachel behandlar födelsen av rörelsen Rock against racism och poängterar hur oerhört viktiga jamaicanska förebilder – med Prince Buster i spetsen – var för att med enklast möjliga pedagogik omvända rasister med hjälp av musikens kraft.

Ingen som någonsin har hört Prince Buster skulle ju kunna ge sin röst till vare sig SD eller UKIP.

Det är liksom bara inte möjligt.

Prince Buster har ingen stjärna på Hollywood Boulevard, inte heller ens ett ynka Polarpris. Men hans insatser mot den kroniskt korkade rasismen går inte att mäta i vare sig försäljningssiffror eller priser.

Han var betydligt viktigare än så. Prince Busters musik – och dem han inspirerade – omvände flera generationer av människor som befann sig i ett paradoxalt gränsland där bara den bästa jamaicanska musiken kunde få dem att omvärdera och lämna sina inskränkta fördomar.