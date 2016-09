Pressen om sparkade Allardyce: Patetisk figur

Foto: Bundas Engler / TT NYHETSBYRÅN

Martin Samuel vid Daily Mail beskriver Allardyce som en patetisk figur. "Tillintetgjord av ganska meningslös girighet och svaghet. Hans enda arv är att siffran 67 i engelsk fotboll nu kommer att ljuda med samma resonans som 66", skriver Samuel i en hänvisning till det år som England vann fotbolls-VM.

The Sun beskriver Allardyces girighet som svårbegriplig:

"En man som stod framför sin största utmaning och sitt största privilegium i sin långa karriär – att ta hand om England för tre miljoner pund om året plus bonusar [. . .]. The Telegraphs reportrar har gjort landet en tjänst genom att avslöja honom."

The Guardians Daniel Taylor kallar den sparkade tränaren för en klantskalle, men funderar också på om delar i The Telegraphs metoder är "minst sagt tveksamma". Han undrar om man verkligen kan kritisera någon för att lockas av 400 000 pund, som vad var reportrarna under täckmantel lockade med för "fyra introduktionsmöten och inget mer".

"Men samtidigt är det ingen tvekan: Allardyce har orsakat sin arbetsgivare en extrem förödmjukelse. Han hade sin chans, han sumpade den, och en av de mest arroganta männen i fotbollsvärlden kommer länge att älta över vad han hade kunnat göra annorlunda."

The Telegraph, tidningen som kom med avslöjandet, håller – naturligtvis – inte med.

"Sam Allardyce har uppenbarligen misslyckats med att leva upp till den standard som förväntas av en engelsk förbundskapten. Hans vilja att ge sig in i detaljerade samtal med människor han trodde representerade rika utländska affärsintressen om hur man tar sig runt fotbollens regler visar att han är inte är rätt man att kämpa för ett ärligt och rent spel. Det är rätt att han är borta."

Independent konstaterar att det finns en del anhängare som anser att Allardyce inte gjort något fel, medan andra kommer att applådera det engelska fotbollsförbundets snabba och resoluta agerande. Tidningen konstaterar att hans kommentarer brände broar med personer som han skulle ha tvingats arbeta med.

BBC:s Phil McNulty skriver att det till syvende och sist handlar om att fotbollsförbundet FA måste vara trovärdigt.

"FA måste vara trovärdigt, visa ledarskap och visa auktoritet – och det beslutades att Allardyce inte kunde stanna under dessa omständigheter."