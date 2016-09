Politik som sport Foto: Elise Amendola

Ross Douthat, smart konservativ kolumnist i New York Times, är ingen Trump-anhängare men hans senaste krönika spekulerar i hur det kan se ut dagen efter valdagen den 8 november. Den intresserade kan läsa hans analys, men resonemanget är klart trovärdigt om än såklart hypotetiskt.

Det handlar om hur röstandet kommer att se ut i ett antal av de stater i det gamla, tidigt industrialiserade USA som har t ex många väljare som inte deltagit i de senaste valen:

This unusual combination — underperforming but still probably winning Republican states, possibly overperforming in purple states — suggests a true black swan endgame: Not Trump 44, Clinton 43, but Clinton 45, Trump 43 … except that Trump, with his Rust Belt strength, loses a lot of reliable deep-red votes he doesn’t need and turns out just enough nonvoters in a few key swing states to take the Electoral College 270-268.

Annons X

Till detta ska läggas en aspekt som är viktig att tänka på när man följer spekulationerna inför presidentvalet:

USA är ett sporttokigt land. Det finns en stark, underliggande ”kulturell” önskan – menar jag – att kampen om Vita huset ska vara spännande och inte avgjord ända ”fram till målsnöret”.

Så kan man också läsa Douthat som inleder med att dra parallellen till två baseballag: 1978 Red Sox och 1951 Dodgers.