Powell i läckta mejl: "Trump en skam för nationen"

Powell har hittills legat lågt under presidentvalskampanjen. I veckan har hans e-post hackats och nu läckt ut, och mejlen citeras i bland annat The New York Times.

Den tidigare höga generalen väntade in i det sista innan han gav sitt stöd för president Barack Obama 2008 och 2012, och det har förväntats att han kommer att stötta demokraternas Hillary Clinton i år.

I ett mejl som nu läckts från 2014 och som offentliggjorts på nätet säger Powell att, trots att han respekterar Clinton, "helst inte skulle vilja rösta på henne" för att hon har en historia av att vara "ohämmat ambitiös, girig och förändringsobenägen".

Men mest ovilja i de läckta mejlen möter affärsmannen Donald Trump, som Powell bland annat i ett mejl från i juni i år kallar "internationell paria".

Han skriver i ett mejl till en journalist att den republikanske presidentkandidaten själv är "sin bästa fiende", och att Powell inte vill ge kommentarer "efter varje idiotiska sak han (Trump) säger".

Mejlens äkthet, där Powell också antyder att det republikanska partiet är på sammanbrottets rand, har bekräftats av en av hans medhjälpare.

