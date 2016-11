Gove föraktar experter - populist som kopierar vänsterns postmodernism Foto: Matt Dunham

“Post-truth” är detta år mest uppmärksammade ord enligt Oxford Dictionaries.

Ordet förknippas både med Michael Goves föraktfulla uttalande om experter i Brexit-omröstningen i UK och med Donald Trumps valkampanj. Högerpopulism med andra ord.

Men var ligger egentligen ansvaret för ”post-truth”?

En brittisk akademiker pekar på ett förbisett faktum att ”post-truth” är den logiska följden av den akademiska vänsterns postmodernism.

Han skriver att postmodernism är ett begrepp som vann spridning i akademiska kretsar efter publiceringen av Jean-Francois Lyotards bok The Postmodern Condition: A Report On Knowledge (1979).

I mitten av 90-talet hade postmodernismen nått journalistiken. Då skulle ”objektivitet” inte längre vara något som eftersträvades.

Det ironiska är att vänsterns akademiker och journalister nu själva blivit offer för postmodernismen i dess nya post-truth-kläder.

Andrew Calcutt avslutar sin artikel med att konstatera att den liberal vänstern nu bör erkänna sitt ansvar för post-truth:

“Post-truth” is the latest step in a logic long established in the history of ideas, and previously expressed in the cultural turn led by middle-class professionals. Instead of blaming populism for enacting what we set in motion, it would be better to acknowledge our own shameful part in it.