Hmm. Nigel Farage och Donald Trump. Vad kan de möjligen ha gemensamt? Foto: Ukip

Arga vita män. Ni har redan hört förklaringarna till leda. Globaliseringens förlorare. Filterbubblor i Facebook. Tron på enkla lösningar. Glastak. Populistiska locktoner. Orättvisor. Alternativa medier.

Eller min favoritförklaring: först anställdes Alice Teodorescu på Göteborgs-Posten, sedan kom SD, brexit, gränskontrollerna, Dylans nobelpris och Donald Trump. Gör matematiken själv.

Ockhams rakkniv verkar bortglömd. William Ockham var en medeltida engelsk franciskanermunk, filosof och teolog. Han tillskrivs en central princip inom vetenskaplig metod. Om det finns flera olika förklaringar till ett fenomen, så ska man skära bort de krångliga och välja den enklaste. Men den berömda rakkniven är som sagt borta. I stället står vi här med, som någon lustigkurre på nätet har myntat, Ockhams smörkniv. Varje försök att förklara brer på ytterligare ett lager av obegriplighet.

Så varför röstar folk som de gör? Borde inte enbart Donald Trumps uppsyn avskräcka? Kanske är det så enkelt som att folk gillar det de ser.

Eric Kaufmann är statsvetarprofessor vid University of London, och har bland annat intresserat sig för väljarbeteenden i olika etniska grupper, till exempel i rapporten ”Changing places: the white british response to ethnic change” som han skrev för vänsterlutande tankesmedjan Demos inför brexitomröstningen. Han menar att dynamiken i den etniska majoriteten är helt avgörande för att förstå varför väljare flockas till Ukip eller Trump.

I augusti lät Kaufmann göra en mätning i USA, där vita amerikaner i olika postnummerområden fick gradera sin sympati för Trump. Efter valet har han presenterat delar av resultaten på London School of Economics forskarblogg British Politics and Policy (”Trump and Brexit: why it’s again NOT the economy, stupid”, 9/11-16).

Kaufmann ser exakt samma mönster bland amerikanska väljare som brittiska. Det handlar inte om ekonomin, arbetslösheten eller vård-skola-omsorg.

Benägenheten att ge Trump högsta betyg ökar, grovt uttryckt, i takt med den lokala tillväxten av etniska minoriteter. Ju kraftigare ökning av andelen latinamerikaner i postnummerområdet, desto större sympati för Trump hos de vita. På samma sätt har Kaufmann funnit att stödet för brexit, bland den vita brittiska majoriteten, växer lokalt i takt med minoriteterna. Vi kan kalla det postkodraseriet.

Man skulle kunna avfärda detta beteende som rasism. Och visst, det finns rasister, och många av dem röstar för minskad invandring. Men att mellan en fjärdedel och hälften av väljarna skulle vara rasister – det finns det inte fog för att anta.

Ursäkta utvikningen nu. En fråga bara. Ska barn vara omtänksamma eller väluppfostrade? Beroende på svaret på den till synes oskyldiga frågan, kan man socialpsykologiskt härleda en hel världssyn. Omtänksamma? Det tyder på öppenhet för förändring. Väluppfostrade? Det tyder på en önskan om ordning och reda. Det är den sistnämnda gruppen som tyr sig till auktoritärt ledarskap, och till Trump och brexit, menar Kaufmann.

Lite förenklat: ordningsmännen svarar på etnisk förändring i bostadsområdet genom att rösta för minskad invandring, om man ska tro Kaufmann.

Trump, brexit, Geert Wilders, Le Pen, SD. Det hänger ihop. Genom en hög migration under några decennier har en politisk skiljelinje uppstått, där ingen tidigare fanns.

Nu lever vi med den, och den kommer inte att försvinna av att ”ta debatten”. En verklig förändring har skett i människors vardag, och nu kommer en reaktion. Så enkel är förklaringen.