Natalie Portman.

Läs även Uppgörelse med svensk kolonialhistoria

Gedigen kvalitet från Ozon, förbryllande varma applåder till Malick och få grönvitröda favoriter. SvD:s Jan Lumholdt rapporterar från filmfestivalen i Venedig.

Terrence Malick bör vara en av filmvärldens hemligaste; sedan 1973 tycks han ha intervjuats en gång, 2007 på en biograf i Rom där han kommenterade italienska filmfavoritklipp på Totò och Alberto Sordi. Om han alls är i Venedig just nu vet få eller ingen.

Några italienska favoriter finns knappast bland hans medtävlande i år. Giuseppe Piccione och Roan Johnson, vars respektabla karriärer aldrig har nått Sverige, skildrar unga landsmän i ”Questi giorni” (”These days”, som Nico-låten) respektive ”Piuma”. Den ena följer fyra väninnor i 20-årsåldern på väg mot vuxenlivets vedermödor och den andra ett tonårspar som stökar till sin omgivning via graviditet. Vänliga, välmenta samtidshistorier, bleka representanter för ett av världens bästa filmländer. Den grönvitröda fanan glänser utom tävlan i Paolo Sorrentinos kommande HBO-serie ”The young pope”, en spirituellt och visuellt saftig fresk ur vilken de första två avsnitten berett stor njutning. C More har den här hemma. Se den.

Franska Stéphane Brizé och François Ozon, välsedda på svenska biografer, gör bägge periodfilm efter förlagor. Brizés version av Guy de Maupassants ”Ett liv” är lika antiestetiskt barskrapad som Andrea Arnolds ”Svindlande höjder” häromåret. ”Frantz” är Ozons vackert personliga nyinspelning av Ernst Lubitschs ”Den brustna melodin” (1932), där ett skyttegravsmöte mellan en fransk och en tysk soldat får följder långt efter krigets slut. Gedigen kvalitet i båda fallen, som förväntat.

Annons X

Bland Oscarstipsen har Natalie Portman i ”Jackie” redan skaffat sig odds som nätt och jämt ger insatsen tillbaka. Doften av tårdränkt patchouli formligen känns från duken när hennes Jackie Kennedy i blodig rosa Chanel-dräkt försöker greppa vad som just inträffat i en bil i Dallas 1963. Där är mycket att imponeras av i chilenske Pablo Larraíns biografifilm.

Bland flera lyckade latinamerikanska upplevelser finns argentinska ”El ciudadano ilustre” (”Den distingerade medborgaren”) av duon Gastón Duprat och Mariano Cohn, en film med viss svenskkoppling. Huvudpersonen Daniel Mantovani (Oscar Martinez från bland annat ”Wild tales”) tilldelas nämligen Nobelpriset i litteratur. Fem år senare bjuds han in av sin födelsebyhåla för att dekoreras som ”distingerad medborgare”. Resan går inte problemfritt i denna fars med vasst elegant udd. Tillsammans med chilenska religionsallegorin ”El Cristo ciego” tillhör den årets vinnarfavoriter.

Malicks ”Voyage of time”, då? Tänk er en Cosmonova-film möter hipsterhiten ”Koyaanisqatsi” från 1983. Bilder på nebulosor, lava, vatten, land. Klipp på uteliggare i Los Angeles och badare i Ganges. Musik av Bach och Pärt. Cate Blanchett läser lugubert: ”Mother. Born. Now. I am. Restless. Dark. Space. What am I?” Informativare blir det inte. Dinosaurierna från ”Tree of life” gör comeback. Bäst är fiskarna. Filmens enda humor uppfattas främst av skandinaver och består i att produktionsdesignern heter Robert Fisk.

Applåderna från flera omdömesgilla kritiker var förbryllande varma.