Antalet funktionsnedsatta i behov av assistans har inte ökat tillnärmelsevis lika mycket som kostnaderna. Regeringen har därför gett Försäkringskassan i uppgift att minska de skenande utgifterna. Dessutom har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) varnat för att bedrägerier med timrapporter och läkarintyg förekommer, även utan den funktionshindrades vetskap. Även Försäkringskassan och Åklagarmyndigheten har varnat för utbrett fusk. Att få kontroll på vad pengarna faktiskt går till, och motverka fusk, borde därför ligga i allas intresse. I stället har en del bestämt sig för att framställa målsättningen som hjärtlös, och på allvar frågat regeringen varför den vill att sjuka barn ska bli av med sin assistans.

Lite bakgrund först. När lagen om assistansersättning infördes 1994 förbättrade det livet för många. Det var en reform som verkligen gav funktionshindrade mer frihet. Då trodde man att ungefär 7 000 människor skulle behöva hjälpen, till en kostnad på runt 2,5 miljarder. Nu omfattas strax under 16 000 till en kostnad av 30 miljarder per år. Det är avsevärda summor. 2015 var antalet indragningar av assistansersättning 145 stycken, och innan dess strax under 150 per år mellan 2003 och 2014. 145 är mindre än en procentenhet av det totala antalet med assistansersättning. Antalet assistanstimmar per person och vecka har också ökat kontinuerligt, från 66 timmar år 1994, till 86 timmar år 2001 till 128 timmar i år. Den statliga utredningen om assistansersättningens kostnader har visat att dagens system gör att alla aktörer tjänar på att antalet beviljade timmar ökar. Inte ett allt igenom sunt system, låter det som. Och effekterna av det syns.

Men i torsdagens frågestund i riksdagen med statsministern låtsades Jonas Sjöstedt som att målsättningen att begränsa kostnaden för LSS även inbegriper en vilja att ta bort stödet för funktionsnedsatta. Och visst kan man försöka vinna poäng genom att framställa varje tal om den enorma kostnadsökningen som moraliskt suspekt. Det förvånande är inte att en vänsterpopulist som Sjöstedt gör det, utan att Liberalerna och Kristdemokraterna hakar på i retoriken.

”Fru talman! Maja är fem år”, inledde Jan Björklund sitt anförande i riksdagen. Det räcker egentligen med att citera detta för att förstå vad Björklund ville förmedla. "Maja är ingen fuskare”, avslutade Björklund sitt inlägg. Som om regeringen hade anklagat en sjuk femåring för att fuska. I stället för att diskutera sakfrågan använde Björklund ett sjukt barn som tillhygge för att framställa regeringen som hjärtlös. Och KD:s gruppledare Andreas Carlsson antydde att direktivet om att bryta kostnadsökningen riskerade människors liv. Man behöver inte vara socialdemokrat för att tycka att det är cyniskt.

Detta liknar hur det länge lät i migrationsdebatten. Att överhuvudtaget yppa ett ord om kostnader, volymer eller ens statistik ledde till offentlig brännmärkning. Den låsningen bidrog till den kris Sverige befinner sig i sedan hösten 2015. Hade det förts en öppen debatt hade rätt beslut kunnat fattas långt tidigare. Så vad har vi lärt oss?

Vissa verkar inte ha lärt sig något alls. I Aftonbladet förnekar topparna inom KD att det ens förekommer fusk trots att exempelvis Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och BRÅ varnar för det (7/10). De som vill se minskade kostnader framställs som omoraliska.

Nyss var det migrationsfrågan, nu är det tydligen debatten om kostnader för assistansersättning som ska beläggas med en massa tabun. Att ens diskutera kostnader, även de som beror på systemfel och fusk, framställs av den oheliga alliansen mellan V, L och KD som omoraliskt. Om inte detta är populism, kan vi lika gärna kassera ordet. För jo, man kan både värna funktionsnedsattas rätt till assistans och samtidigt vilja försöka motverka den orimliga kostnadsökningen. Vi har inte råd med fler åsiktskorridorer.