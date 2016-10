Foto: HOWARD LIPIN/TT

Va?! Bob Dylan? Och så spontana skratt och applåder. Så var reaktionerna på SvD Kulturs redaktion när Sara Danius klev ut i Börssalen och annonserade att Bob Dylan tilldelats 2016 års Nobelpris i litteratur.

”You’ve got a lot of nerve…” som Bob Dylan själv skulle sagt. Med det här priset inträder populärkulturen slutligen i finrummet. Att Dylan skulle få Nobelpris har ju många hoppats på, och han har figurerat hos vadslagningsbyråerna. Det är alltså ett pris som kommer göra Akademien populär bland många som annars inte känner att de kan ta till sig en Nobelprisvinnares verk. Men det är även, kan jag tänka mig, ett val som retar gallfeber på de som anser att det faktiskt går en kvalitativ gräns mellan populärkultur och högkultur, mellan rockmusik och skönlitteratur.

För den amerikanska folkmusiken har Dylan varit oumbärlig.

Det råder emellertid ingen tvekan om att Bob Dylan är en stor låtskrivare, med starka poetiska kvaliteter i sina texter och ett helt eget tilltal som är kongenialt med musiken och hans alldeles eget sätt att leverera såväl lajv som på skiva. Han kan göra låttexter av de mest komplexa skeenden och de enklaste vardagssituationer (”Positively 4th Street” fångar i några korta rader exakt hur det är att springa på en person på stan som sårat en dödligt och vet om det men nu låtsas som ingenting). Bob Dylan gav också en hel generation amerikaner – sextiotalets vilsna, frihetssökande unga – en intellektuell röst långt bortom de flesta av tidens popmusikers mycket mer enkelspåriga kärleks- eller protestsånger.

För den amerikanska folkmusiken har Dylan dessutom varit oumbärlig, han har själv fört vidare traditionen och har lyft upp andra mer bortglömda musiker, inte minst sin stora förebild Woodie Guthrie. Men han vågade också, när det var dags för honom att ”förråda” sina fans, koppla in sin elektriska gitarr.

Liksom David Bowie har Bob Dylan, med tanke på hur folkskygg som han har varit, ändå haft en speciell förmåga att befinna sig i omvälvande sammanhang. ”Don’t look back”, DA Pennebakers filmade porträtt, var revolutionerande i sin lösa, hippa berättarstil. Och kanske fortfarande det tillfälle där vi kommer som allra närmast Bob Dylan, även om han som alltid gömmer sig bakom sarkasmer och svarta solglasögon. Bob Dylans egen självbiografi ”Chronicles” ligger även den långt, långt ifrån mallen för den väntade rockbiografin. Med inspiration från Woodie Guthries memoarer ”Bound for glory” levererade Bob Dylan fragmentariska, kontemplerande, ibland ganska sorgsna böcker.

”The times they are a-changing” sjöng Bob Dylan, för mer än 50 år sedan. Mycket har hänt sedan dess. Men hos Svenska Akademien har tiden stått relativt still. Fram tills nu.