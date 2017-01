Popstjärna med svensk anknytning död

Peter Sarstedt död. Foto: IBL

Det var 1969 som en ovanlig popsingel släpptes. Dragspel, cello och valstakt, en text om klasskillnader och en röst som lät som Cat Stevens light ledde till att ”Where do you go to my lovely” klättrade på alla listor.

Björn Ulvaeus sjöng in en cover med Stikkan Andersons text: ”Men saknar du något min kära/eller vad tänker du på/kan det vara lyckan, min kära/som du har tappat ändå...”.

Själv sjöng Peter Sarstedt, som kändes igen på sin stora mustasch, den välkända öppningsraden: ”You talk like Marlene Dietrich/ And you dance like Zizi Jeanmaire...” och refrängen ”Where do you go to my lovely/When you’re alone in your bed/ Tell me the thoughts that surround you/ I want to look inside your head”.

Annons X

I slutet av låten avslöjas att att Marie-Claire, som nu lever ett jetset-liv, i barndomen tvingades tigga på Neapels vakgator. På svenska Tio i topp gick den upp på första plats den 29 mars 1969 och låg på listan i sju veckor. I Sverige fick han även en stor hit med ”Take off your clothes”, som drev med religion och sex i rader som ”Take off your clothes/let me see what it is that you’re hiding/and don’t look so shocked/you have nothing to fear from my eyes/My daddy is a priest, you know...”. Brittiska BBC bojkottade snabbt låten.

1973 slog han sig ihop med sina bröder Eden Kane, tidigare popidol med låtar som ”Boys cry” och ”Forget me not”, och Robin Sarstedt som var med i svenska Dee Jays (då han tog namnet Clive Sands) med hits som ”Zip-A-Dee-Doo-Dah” och ”Dum Dum (Marble Breaks And Iron bends)”. Hitsen uteblev däremot för The Sarstedt Brothers.

Peter Sarstedt släppte vackra singeln ”As though it was a movie” men den gjorde heller inte något större väsen av sig. Andra singlar var ”Beirut” ”Frozen Orange Juice” och ”I’m a cathedral”. I början av 1990-talet uppträdde han på nostalgishower, ofta tillsammans med Gerry and the Pacemakers. Han sjöng även i ”På spåret” när Ingvar Oldsberg var programledare.

Sarstedt föddes i Delhi, Indien 1943 och var en period gatumusikant i Europa. I Sverige kallade kritikern Ludvig Rasmusson hans stil för ”Mitt livs novell-pop”. Sarstedt var en tid gift med Malmöfödda hustrun Anita.

Han hann göra 14 album, och det sista, ”Restless heart”, släpptes 2013. Sarstedt fick ett uppsving när ”Where do you go to my lovely” fanns 2007 med i soundtracket till Wes Andersons film ”The Darjeeling Limited”. Den var också med i förra årets ”Absolutely fabulous: The movie”.

Peter Sarstedt dog efter sex år av en neurologisk sjukdom som gjorde att han hade svårt att röra sig.