Poprevolutionen presenterad som Disneyland

Alan Aldridge, ”The Beatles Illustrated Lyrics, 'Revolution' 1968. Foto: Victoria & Albert Museum

Under 1960-talets andra hälft ifrågasattes den gamla världsordningens strukturer, kultur och politik allt mer högljutt. Victoria & Albert Museums nya utställning, ”You say you want a revolution? Records and rebels 1966-1970”, tar ett kulturhistoriskt grepp om en tid då såväl identitetspolitik som neokapitalism började göra sig gällande.

När man äntrar utställningen sätts ett par Sennheiser-hörlurar över skallen. Berättelsen förlitar sig nämligen på audioteknik. Ljudfilerna är föremål som spelas upp beroende på vart i rummen man befinner sig. Publiken lyssnar på låtar, filmdialoger och diverse tal och intervjuer. Den får läsa handskrivna låttexter och diverse politiska trycksaker i en väl avvägd mix.

Beatles satinkostymer, skapade av teaterkostyren M. Berman Ltd, till fotograferingen av Sergeant Pepper-albumets omslag, 1967. Foto: Lucy Hawes / Victoria & Albert Museum

I ett rum uppbyggt som Carnaby Street undersöks 60-talets London som en metropol för musik, mode och ungdomskultur. Modellikonen Twiggys egen klädkollektion, bestående av kortkorta nummer, modellerades på Twiggy-skyltdockor och såldes med speciella Twiggy-galgar.

Herrmodets påfågelrevolution illustreras av Mick Jaggers urringade sammetsdräkt och en randig Mr Fish-kostym som för tankarna till Willy Wonka. Här finns också en Vidal Sassoon-salong där en försökskanin klipps i Mary Quant-bob, kändisporträtt av David Bailey och Michelangelo Antonionis kultfilm Blow-Up från 1966. Myten om Swinging London fick sådant genomslag att den blev verklighet. I den brittiska paviljongen på Världsutställningen i Toronto 1967 skildrades en populärkulturell och materiell stormakt. Detta i ett Kanada som nyligen plockat bort den koloniala erans Union Jack ur nationens fana och presenterade sig med ny lönnlövsflagg.

Ronald Traeger, Twiggy, 1967. Foto: Ronald Traeger / Victoria & Albert Museum

Affischer, tidningar och pamfletter användes som ett billigt sätt att förmedla politiska budskap. 1968 års studentrevolt i Paris fångas med Atelier Populaires alster som tapetserades runt om i staden. Kvinnokampen, gayaktivismen och motståndrörelsen till Vietnamkriget är också representerade. Jag fastnar för De Svarta pantrarnas militariserade kamp för afroamerikaners rättigheter. En poster kräver ett slut på rasism och polisvåld, rätt till sin historia, utbildning och hem. Här karakteriseras den styrande vita samhällsklassen som svettiga svin iförda cylinderhattar eller poliskepsar, omgivna av surrande flugsvärmar.

Wes Wilson, ”The Acid Test poster”, 1966. Foto: Steward Brand / Victoria & Albert Museum

”Föreställ dig att alla är i harmoni och ser världen på ett annorlunda sätt”, beskriver V&A rummet där den relativt nya och lagliga drogen LSD:s betydelse avhandlas. Varseblivningens frigörelse översattes till psykedeliskt färgsprakande kläder, låtar, konstverk och texter. Men enligt John Lennon var Beatleslåten ”Lucy in the Sky with Diamonds” (1967), prydligt nedskriven på ett pappersark, inte alls inspirerad av LSD, utan av hans treåriga sons teckning av en kompis.

På festivaler och happenings ledde den nya jagupplevelsen till experimentella former av umgänge. I utställningens Woodstock-rum kan man slå sig ned i saccosäckar på den artificiella gräsmattan och njuta av scenframträdanden och, gissningsvis, känna kärleken till medbesökarna. Kanske lite väl mycket Disneyland för somliga, men av pressvisningen att döma lär det bli svårt att få sittplats.

Det här är en bred och engagerande show, som lämnar de populärkulturella myterna kring det sena 1960-talet relativt intakta. Fördjupningen står katalogen för. Men det är omöjligt att inte ryckas med i rebellernas framtidstro. I skriften ”Utopia” konstaterade Thomas More år 1516 att den som är missnöjd med status quo är mer benägen att starta en revolution. Idag är det många som är missnöjda. Men kommer utställningen inspirera uppviglare, lika progressiva som 1960-talets, att fortsätta kampen för individen och kollektivet?

You say you want a revolution? Records and rebels 1966-1970 Victoria & Albert Museum, London. Utställningen pågår TOM 26 februari 2017.