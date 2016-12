Många konstnärer, här Max Sansing från Chicago, arbetade med muralmålningar på Wynwood art district under Art Basel Miami-dagarna. Foto: Alan Diaz / TT NYHETSBYRÅN

Konstliv Satsningen stöds av Stockholms Auktionsverk. SvD sätter fokus på konst- och designscenen: intressanta konstnärskap, verk, händelser och tendenser, samt konstmarknaden och dess aktörer. Läs mer i ämnet Läs mer i ämnet Konstliv

USA:s största konstmässa Art Basel Miami Beach firade i helgen sitt 15-årsjubileum, som den muskulösa, partytokiga, poolsimmande släktingen till det strama originalet i Schweiz. Spräckliga haute couture-utstyrslar, miniklänningar och lyxsneakers var en vanligare syn än sobra kostymer i gråtoner bland 77 000 besökare. Längs med Washington Avenues art deco-hus, sportbilar och palmer strömmade de in i Miami Beach Convention Center för att flanera bland 269 gallerimontrar från 29 länder. Allt under ett rikligt intag av alkoholhaltiga drycker, som bland annat tillhandahölls genom små champagnevagnar som värdinnor skjutsade runt i den gigantiska mässlokalen.

Fest är nämligen lika centralt som konst på "Basel Miami" - om inte mer, vilket har att göra med att mässan har blivit en statusmarkör för kändiseliten. I år fick miljonärerna på onsdagens förhandsvisning sällskap av bland andra P Diddy och Madonna. Festprägeln beror också på att mässan har växt sig långt mycket större än sig själv, till vad som idag innefattar runt 20 parallella mässor. Design Miami mitt över gatan, samt de yngre och i vissa fall mer experimentella dito som Pulse, Nada - och Untitled- Den senare inrymd i ett tält på stranden, med vågorna bara meter från verken. Och det som präglar samtalen mellan montrarna är snarare vilken kvällens hetaste nattklubb är, än seriös konstanalys.

Madonnas Miamikonsert var tajmad med konstmässan. Foto: Kelli Kennedy / TT / NTB Scanpix

Ett politiskt tonläge var dock högst synbart. Föga förvånande med tanke på presidentvalet nyligen, vars utfall kommer att ha negativa konsekvenser för många i den skapande delen av konstvärlden - historiskt sett representanter för och försvarare av progressiva ideal. Besökare välkomnades av Sam Durants ord "End white supremacy" i klotterstil på en upplyst orange skärm. Längre in i mässdjungeln följdes de upp av Rirkrit Tiravanijas ord "The tyranny of common sense has reached its final stage", som tryckts över en kopia av The New York Times från dagen efter valet.

Annons X

Men eftersom huvudmålgruppen på Basel Miami - köpare - var människor som kommer att gynnas ekonomiskt av Trumps utlovade politik, och genom sina förmögenheter lär kunna leva relativt skyddat från dess övriga konsekvenser, förlorade vissa av dessa verk lite av sin udd. De framstod som pliktskyldigt ditplacerade. Som mycket annan politisk konst i fina salonger blev de snarare kittlande smycken - alibin - för en priviligierad grupp som för en stund vill vara del av något omstörtande. Lite som när Pussy Riot-sångerskan Nadya Tolokonnikova i torsdags kväll höll ett samtal om sitt kön (blandat med Trump-kritik), vid poolkanten på ett Miamilyxhotell. Väldigt punk.

Mindre pliktskyldiga var uttrycken som dök upp inför och under mässan som svar på Fidel Castros död. Däribland en butiksvägg i gatukonstområdet Wynwood. Först var den täckt av texten "Fidel may you rot in hell", vilken sedan målades över med orden "Cuba libre". Inte heller detta var förvånande i en stad med USA:s högsta koncentration av kubaner och diktatorns död bara dagar tidigare. Hippa och gentrifierade Wynwood är för övrigt ett bevis på vad Art Basel har inneburit för Miami. Staden sågs länge som en kulturell öken, men sedan mässans start 2002 har den revitaliserats, fått en konstscen som lever även resten av året, och ett kulturliv som kan tävla med det i andra amerikanska storstäder.

Till de svenska inslagen denna helg hörde Joakim Ojanen på Untitled, samt duon Nathalie Djurberg och Hans Berg på huvudmässan. Deras skulpturer förmedlade ett slags infantila mardrömmar, som spelade mer på det absurda i existensen än det politiska. Perspektiv som kändes mer passande i sammanhanget.