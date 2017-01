Politiskt på opolitisk filmfestival

Filmfestivalen i Sundance kommer att inledas med dokumentären "An inconvenient sequel" som är en uppföljare till "En obekväm sanning" (An inconvenient truth) från 2006.

Den sistnämnda följde den demokratiska politikern och tidigare presidentkandidaten Al Gore när han åkte runt och föreläste om global uppvärmning och gav den politiska klimatdebatten ett rejält uppsving. Året därpå belönades Gore med Nobels fredspris för sina undervisande insatser om klimatet.

På festivalen visas även dokumentären "Trumped: Inside the greatest political upset of all time." Inte mycket är känt om filmen, men "aldrig tidigare visat bildmaterial och unik tillgång till Trump" utlovas, skriver Variety.

Årets festivaltema är klimatförändringar, något som i samband med Trump-dokumentären skulle kunna ses som en känga till den tillträdande presidenten, som sagt att den globala uppvärmningen är en kinesisk bluff. Men så är inte fallet, försäkrar skådespelare Robert Redford, som grundat festivalen.

– Vi håller oss ifrån politiken, det är bara en slump, säger han till New York Times.

Sundance filmfestival hålls i den amerikanska staden Salt Lake City och inleds i år den 19 januari, dagen innan Trump tillträder som president.