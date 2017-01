Politiska skäl bakom Bernadottes försiktighet vid slaget

200 år efter slaget vid Leipzig samlades 6 000 medlemmar i olika militärhistoriska föreningar för att delta i rekonstruktionen av slaget. Foto: Jens Meyer / TT

20 januari 2017: Slogs svenskarna vid Leipzig?

Slaget vid Leipzig varade i fyra dagar, varför det var svårt att komma så försenad att man inte hann delta alls. Kraftmätningen, som blev avgörande för den franske kejsarens framtid, började med att Napoleon – som själv haft framgång i kriget medan hans marskalkar lidit nederlag – koncentrerade sina trupper (ca 225 000 man) till Leipzig, dit även fienderna drog sig för att tillfoga honom ett förhoppningsvis svidande nederlag.

Det rörde sig om ca 145 000 ryssar under von Bennigsen, 110 000 österrikare under von Schwarzenberg, 90 000 preussare under von Blücher och 30 000 svenskar under Bernadotte. Resultatet var det dittills största fältslaget i europeisk historia, med omkring 600 000 deltagande soldater.

Svenskarna anlände under dag 2, den 17 oktober. Den viktigaste stridsdagen var den påföljande, då de allierade anföll från alla håll och drev fransmännen allt närmare Leipzig. I detta läge valde sachsarna, som kämpade på hemmaplan, att desertera från Napoleon och ansluta sig till koalitionen. I början av den fjärde stridsdagen drog sig Napoleon tillbaka och lyckades genom skickliga fördröjningsaktioner rädda nästan hela sin återstående armé.

Det är alltså fel att påstå att Bernadotte kom för sent och att Sverige inte deltog i slaget. Men våra förfäder spelade ingen huvudroll i drabbningen, och det gjorde inte Bernadotte heller. Han hade politiska skäl för sin försiktighet: dels ville han skapa goodwill i sitt nya kungarike genom att skydda de svenska soldaterna, dels ville han inte gå alltför hårt åt fransmännen – om allt gick vägen (vilket det inte gjorde) hoppades han kunna ta över Frankrike efter Napoleon.