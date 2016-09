Polisförbundet: Hög tid att inse vidden av krisen

Den ökade administra­tiva bördan – inte minst på chefer – måste minska, så att tiden i stället kan läggas på effektivt polisarbete, skriver Lena Nitz. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Närmare tre poliser om dagen har så här långt i år lämnat yrket.

DEBATT | POLISENS KRIS

Svensk polis befinner sig i kris. Polisbristen i Sverige som vi länge pekat på har under sommaren förvärrats ytterligare. Polisförbundet är nu inte längre ensamma om att se krisen inom polisen. En mängd poliser, experter, politiker, organisationer, journalister och medborgare har under det senaste halvåret beskrivit konsekvenserna av polisbristen. Det är hög tid att även rikspolischefen Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman inser vidden av poliskrisen.

Närmare tre poliser om dagen har så här långt i år lämnat yrket. Fortsätter utvecklingen kommer en femtedel av poliskåren vara borta till 2020. De lämnar polisstationer bakom sig där deras kollegor blir alltmer ensamma. Ett av många exempel på personalbristen är Regionledningscentralen i Umeå. På cirka 120 medarbetare finns så här långt i år ett övertidsuttag på över sjutusen timmar. Utslaget per anställd landar vi på närmare en och en halv veckas övertid per medarbetare under årets första sju måna­der.

Frågan är om polisbristen __nu lett till att det inte längre är säkert att polisen dyker upp när man ­ringer 112? Några som inte är så säkra är poliserna själva. Polisen tvingas prioritera bort även vissa larm från människor i akut nöd. Poliser runt om i landet talar om att deras egen tilltro till rättssäkerheten fått sig en rejäl törn och att alltmer tid går från att vara polis till att bli administratör. Avståndet till medborgarna växer.

När vi frågade våra medlemmar uppgav när­mare nio av tio att omorganisationen inte lett till att medborgarna upplever att de har polisen närmare sig. Av Sveriges kommunstyrelseordförande anser bara två av tio att polisen kommit närmare med­borgarna. I till exempel Åkersberga har kommunen tvingats hyra in ett privat vaktbolag på grund av polis­bristen. Att polisen kommit allt längre från medborgarna bekräftas av kommunalråd från Strömsund i norr till Helsingborg i söder, som vänt sig till Anders Ygeman med kravet att få de poliser de blivit lovade.

Men det är inte bara avståndet till medborgarna som växer. Klyftan mellan poliserna och polis­ledningen med Dan Eliasson i spetsen är djup. Kraven på rikspolischefens avgång duggar nu tätt från såväl enskilda poliser som allmänhet. I en tid när ledarskap verkligen behövs för att ingjuta mod, kraft och motivation i en sönderkörd poliskår möts nämligen många poliser i stället av en ledning som tycks ha stora svårigheter att lyssna på sina med­arbetare.

Polisförbundet har tidigt varnat för den polisbrist vi ser, men vi har också från början varit tydliga med hur vi kan komma tillrätta med problemen. Det är positivt att Dan Eliasson vill få till en bättre samverkan med Polisförbundet. För att det ska bli trovärdigt krävs dock att ambitionen blir konkret och att frågan om hur polisens resurser ska fördelas sker i dialog parterna emellan. Det är framförallt tre områden som inledningsvis behöver ­finna sin lösning; polisernas löner, att poliser ska komma närmare medborgarna och att poliser ska få vara poliser:

1. Löner. När vi frågade våra medlemmar uppgav tre av fyra poliser att de funderat på att sluta under de senaste sex månaderna. Närmare nio av tio uppgav att den låga lönen var den främsta orsaken. Vi behöver därför höja polislönerna och göra en polislönesatsning! Det är positivt att vi har en samsyn med Dan Eliasson om behovet att höja polisernas löner och vi hade hoppats på att även regeringen skulle vara så krismedvetna. När krisinsikten nu tydligen saknas i regeringen, blir ett första nödvändigt steg att i stället använda sig av de över 770 miljoner kronor som annars kommer gå in i anslagssparandet för att höja polisernas löner. En polis­löne­satsning höjer yrkets status, får erfarna poliser att stanna och lockar duktiga poliser in i yrket. Görs inte detta agerar Dan Eliasson som regeringen och skjuter bara problemen på framtiden. För att vända krisen inom svensk polis hade vi behövt se de tunga inve­steringarna nu och inte under nästa mandat­period.

2. Närmare medborgarna. För framtidens polis måste organisationen få utformas av lokala problembilder och verksamhetsanalyser samt styras av poliserna på plats. Vi har hela tiden varit positiva till idén om en myndighet – en sammanhållen svensk polis. Men den toppstyrning och centralisering av beslut och resurser som skett urholkar de lokala polisernas verksamhet. Det leder till att det blir färre poliser närmare medborgarna. I stället behöver de lokala chefernas mandat öka. De måste både kunna sätta lönen för de poliser de ansvarar för och använda resurserna där de verkligen ­behövs. Låt lokala problembilder och verksamhetsanalyser styra så kommer också polisen komma närmare medborgarna.

3. Låt poliser vara poliser. Den ökade administra­tiva bördan – inte minst på chefer – måste minska, så att tiden i stället kan läggas på effektivt polisarbete och att förbättra förutsättningarna för poliser att göra sitt jobb. En viktig åtgärd som kan tas till nu är att återinföra biträdande chefer som kan avlasta och göra det möjligt för chefer att ägna sig åt verksamheten. En annan är återinförande av en chefsombudsman som på ett konstruktivt sätt kan bidra med att förbättra för cheferna. Polisens hantverksskicklighet behöver tas på allvar och lyssnas till och användas till rent polisarbete, inte för att gå ner sig i en administrativ kvicksand.

På tisdag samlas Polisförbundet till kongress. Rikspolischef Dan Eliasson är en av våra talare och gäster. Från vår sida vill vi vara tydliga. Du har nu en chans nu att ge landets poliskår en tydlig och hoppfull bild av vägen framåt. En sak står full­ständigt klar för mig. Du klarar inte att uppfylla de hårda krav på en effektiv polis som regeringen vill utan poliskåren bakom dig. Vägen dit kan bara gå via bättre löner och lyhördhet gentemot medarbe­tarna. Det är enbart tillsammans med de fackliga organisationerna som vi kan ta oss ur poliskrisen och lägga kraften på att utveckla en än mer professionell polis.

Lena Nitz

ordförande

Polisförbundet

Lena Nitz Foto: Pernille Tofte