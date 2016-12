Foto: Nora Lorek/TT

”Ta hellre en taxi hem om ni blir för berusade då man lätt blir ett rånoffer eftersom alkoholen gör en mindre vaksam på omgivningen”, skriver polisen i ett inlägg på Facebook.

För ett par veckor sedan satte polisen in volontärer för att komma åt de återkommande personrånen. Rånarna riktar ofta in sig på mobiltelefoner, kontokort och synliga smycken, och under natten greps två 16-åriga rånare, skriver Helsingborgs dagblad.