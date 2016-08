Polischef i Stockholm: "Vi prioriterar bort många jobb"

Antalet poliser som slutar började att ökade under hösten 2015. Under 2016 har cirka dubbelt så många fler poliser, under 61 år, slutat per månad jämfört med åren 2012-2014.

I hela landet slutade i medeltal 16 poliser varje månad år 2012, 2016 är medeltalet 32 per månad.

Av de som slutar är det ungefär lika många i gruppen under 40 år som i gruppen 40-60 år.

Totalt finns det drygt 29 000 anställa inom polisen varav 20 000 är poliser, resten är civila.

