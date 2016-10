”Inget företag kan skydda dig från att bli id-kapad”

Foto: Skärmdump/SvD

Fråga: Finns det en checklista hur man gör för att inte få sin identitet eller konto kapat? Hur bör jag göra?

Svar: Du kan gå in på ex. dinsakerhet.se där mycket matnyttig information har samlats av oss på Nationellt Bedrägericenter (NBC) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Även på Upplysningscentralens (UC) hemsida finns bra information. Framförallt tycker jag du ska följa vår Facebook sida som uppgraderas 2-3 gånger per vecka med allt som rör bedrägerier och hur du ska skydda dig. (Polisen Bedrägeri).

Prova SvD digital i 1 månad – helt gratis!