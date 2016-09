Pokémon Go har dragit in miljarder

Sedan lanseringen i somras har mobilspelet Pokémon Go installerats över 550 miljoner gånger och dragit in 470 miljoner dollar (cirka 4 miljarder kronor) i intäkter. Och även om hajpen har klingat av drar appen in runt 2 miljoner miljoner dollar och laddas ner cirka 700 000 gånger varje dag, enligt en analys som företaget Newzoo har gjort.