Platsen skapades av rivningar på 1960-talet

Foto: Johan Lindberg

Som jag tidigare berättade har en del sagt att det för tur med sig för den som agerar på ett speciellt sätt på platsen. Att ett föremål ska ha magiska krafter vid rätt behandling. Nu får ni också reda på att platsen skapades genom rivningar på 1960-talet. Ni kommer att få fler ledtrådar fram till lösningen senare i veckan. Mejla gärna en gissning till mittstockholm@svd.se. Här är första bilden en gång till:

Foto: Johan Lindberg

Och så här såg ju bild nr 2 ut från platsen:

Foto: Johan Lindberg

Även denna gång kommer ett pris, min guidebok Mitt Stockholm, att delas ut till den som är snabbast att lösa gåtan. Ni som vill kan läsa mer om boken, som ges ut av Karavan Förlag, här. För er som har boken kan jag berätta att den här platsen berörs i boken!

Annons X

Här några av gissningarna hittills:

Monica Oldenburg: ”Bildgåtan skulle kunna vara Sista styverns trappor. Jag är dock lite undrande över fotovinkeln i så fall. Men – det är mitt förslag”.

Jonas: ”Bysistorget. När det gäller första bilden har antagligen Bellman tillbringat en och annan timme på andra sidan väggen”.

Carl-Mikael Mörtsell: ”Ivar Lo-parken på Södermalm”.

Jörgen Gustavsson: ”Jag får tämligen omedelbart känslan av att det är någonstans bland trapporna upp från Torkel Knutssonsgatan till Kattgränd/Bastugatan. Men jag kan inte placera mer exakt än så”.

Ulla Wannbäck: ”Kan det vara ute vid Millesgården?”.

Helen Hammarqvist: ”Bilden är tagen på Kungsholmen ned mot Karlbergskanalen, kvarteren Industrigatan ned mot Kungsholms strand”.

Rebecca Stadener: ”Nobelmuseet”.

Hans G: ”Waldemarsudde?”.

Björn: ”Liljevalchs”.

Roy Forsberg: ”Gissar på Östasiatiska. Å håller tummarna!”.

Peter Eriksson: ”Maria Magdalena kyrka?”.

Jag vill också påminna om en tidigare läsarfråga. Calle Wennerström skrev ju följande: ”Jag såg härom veckan att Rolf S. Ödesjö i Göteborg skickat in en fråga angåennde en nål från Matteus-Flickorna som han önskade få lite mer information om. Jag gör nu samma sak med att skicka in bilder av en kavajnål som min far (Sten Wennerström) ärvt av sin mormor”.

”Nålen i fråga fick pappas morfar, Elis Sundequist från en, för oss, okänd källa. Elis (RNO, f.1893, d.1957) var provinsialläkare i bl.a. Valdemarsvik och Linköping. Enligt en medalj- och myntkunnig på Karlavägen kan denna nål eventuellt vara associerad med någon spansk eller italiensk orden/sällskap, men ingenting definitivt har sagts. Lite kuriosa är att Elis en dag i Valdemarsvik fick besök av en mycket ung Nils Liedholm. Nils föräldrar som var oroliga för sin sjukliga son blev då tillsagda att "pojken måste springa", varpå han började sporta. Jag har funnit liknande avbildningar av St. Maurice kors, som korset det kallas, på medeltida italienska mynt”.

Mejla gärna till mittstockholm@svd.se om ni har några tankar om detta.