Pixies vill inte vara bekväma

"Head carrier" är det första albumet som Pixies har spelat in med basisten Paz Lenchantin. Men när Black Francis pratar om inspelningen är det först och främst ett annat namn som nämns: producenten Tom Dalgety.

Pixies fyra senaste album producerades av britten Gil Norton, ett samarbete som fungerade bra men som började bli för bekvämt. Därför anlitades Dalgety, som bland annat har de svenska banden Ghost och Opeth på sitt cv, och han hade en väldigt tydlig uppfattning om hur "Head carrier" skulle låta, säger Black Francis.

– Det var en trevlig förändring. När du är i början av din karriär kan du inte lägga över så mycket ansvar på någon annan eftersom allt är så nytt och spännande, du vill stanna uppe hela natten och spela in. Men med åldern börjar du lära dig ett och annat.

"Ett och annat" är till exempel "om du är för trött så låter det skräp".

– Så vi jobbar inte på natten längre. Och om du försöker göra allting själv förlorar du perspektivet, så du lär dig att låta producenten bli den femte bandmedlemmen.

En av skivans låtar, "All I think about now", är skriven som ett brev till bandets förra basist Kim Deal och sjungs av nya basisten Paz Lenchantin.

– Jag är glad att det är hon som sjunger för jag ville verkligen att det skulle hända. Dynamiken mellan det manliga och kvinnliga är väldigt viktig för bandet. Det är en av våra ursprungsidéer och har bara blivit viktigare med åren. Om det är för mycket fokus på mig blir det bara tröttsamt och tråkigt, säger Black Francis.

Till sist, de tråkiga nyheterna: När Black Francis får höra att rockklubben Debaser – döpt efter Pixies låt med samma namn – vid Slussen i Stockholm inte längre finns stöter han ur sig ett jämrande läte.

– När jag var där för många år sedan gav de oss t-shirts och bildekaler. Jag sätter aldrig fast klistermärken på mina bilar, men jag har en stor gammal gul Cadillac och på den fäste jag mitt Debaser-märke. Ibland kör jag runt i min gula Cadillac som det står "Debaser" på. Det är ett Elvis Presley-ögonblick för mig, säger han.