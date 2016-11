"Piraten" kung i guld

När On Track Piraten vinner travlopp brukar det vara jubel i vinnarcirkeln. De tio delägarna i "Stall Mörkermasse" visar alltid glädje och uppskattning över sin stjärna. Lördagens besök var inget undantag. Det skålades i champagne och sjöngs segersånger.

– Jag hittar inga ord längre för beskriva honom. Han gör aldrig ett dåligt lopp, sade tränaren Hans Strömberg stolt.

On Track Piraten var förstås stor favorit i V75-6 från innerspår bakom startbilen. Johnny Takter körde så fort han kunde men blev ändå av med ledningen mot Shadow Woodland. Men in i första kurvan galopperade den sistnämnde och Takter kunde enkelt glida till spets.

– Innerspåret var inte helt optimalt men det löste sig bra. Han är en av dom bästa över medel- och långdistans. Vill också hylla tränaren Hasse Strömberg och skötaren (Maja Bäckman) som gör ett fantastiskt jobb med hästen, sade Takter.

Förstapriset var 250 000 kronor och åttaåringen passerade 13 miljoner kronor i prissumma. Det ger honom en 26:e plats bland alla tiders vinstrikaste svenska travhästar. Men On Track Piraten kommer säkert att klättra i penningligan eftersom han fortfarande är fräsch och pigg som en unghäst.

On Track Piraten får inte tävla i de stora loppen i Frankrike eftersom han är valack. Men det har ändå blivit 3,6 miljoner kronor i år efter åtta segrar på 20 starter.

Takter vann även med lovande Aron Palema efter att ha övertagit ledningen på första långsidan. Det var åttonde segern i 13:e starten för den lovande fyraåringen som tränas av Pär Hedberg.

– Han har en fin uppfattning och svarade säkert när konkurrenterna kom, kommenterade Takter.

I finalen i Solvalla Grand Prix blev det finländsk seger genom Workout Wonder med Tommi Kylliäinen i sulkyn. Förstapriset hela 400 000 kronor och segertiden 1.12,7 över medeldistans.

Fyraåringen var klart starkast i spurten och passerade favoriterna över upploppet.

Workout Wonder är född i USA och tränades i fjol av Åke Svanstedt. Hingsten tjänade drygt en miljon kronor och var bland annat trea i storloppet Zweig Memorial. Han var också nära att kvala in till Hambletonianfinalen på The Meadowlands.

– Det är en väldigt bra häst som tävlade bra i USA i fjol. Jag tror den kan bli ännu bättre nästa år, sade tränaren Jarno Kauhanen.

Favoriten Uncle Lasse tröttnade efter ett jobbigt lopp utvändigt ledaren.