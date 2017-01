Avsky, rädsla och en förbannad ilska. Att ta del Svenska Dagbladets och Aftonbladets eminenta granskning om barnpornografi och digitala nedladdningar av sexuella övergrepp mot barn är en känslomässig berg- och dalbana. Ännu en påminnelse om att ondskan finns mitt ibland oss.

Särskilt om fyra reportrar på två av landets största tidningar vet namnet på en person som är pedofil och jobbar bland barn.

Den här gången uppenbarad som den perverterade individen som vill förnedra, ha kontroll och makt. Som inte skyr några medel för sin egen tillfredsställelse och som ger sig på de allra sköraste i vårt samhälle. Barnen. De skyddslösa, lojala och intet ont anande. Och så fluktarna, de som inte ens tycker att de begått något brott eftersom de inte levt ut sina lustar i praktiken. ”Bara” tittat på. Laddat ned och kanske delat.

Annons X

Alla har de begått brottsliga handlingar. Och förhoppningsvis kommer fler att åka dit när granskningen påvisat omfattning och belyst tillvägagångssätt för pedofiler i den digitala eran. Rättsväsendet har fått en gratisskjuts av den grävande journalistiken. Polisen smashläge. Detta trots att granskningen inte levererat namnen på de 72 som laddat ned barnpornografi, eller ens de 33 personer som spårats och konfronterats – en ungdomsledare i kyrkan, en mellanchef på ett börsnoterat bolag, en journalist, en som jobbar på fritids.

”Källskydd” är i det här läget svårsmält. Särskilt om fyra reportrar på två av landets största tidningar vet namnet på en person som är pedofil och jobbar bland barn. Sätt dit honom! Men den journalistiska tystnadsplikten – att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym – är skyddad i grundlagen. Oavsett om det handlar om ett brottsoffer eller en förövare.

Men när nu strålkastaren är riktad mot dessa annars ljusskygga individer kan väl även en stukad poliskår lyckas göra sitt jobb. Bekymret är snarare att varken politiker eller lagens företrädare agerat med full kraft förrän nu – om opinionen kräver det.

När jag växte upp var ondskan både analog och tydlig. Den åkte runt på en gul Puch Dakota och omtalades som ”Kuk-Rickard”.

När jag växte upp var ondskan både analog och tydlig. Den åkte runt på en gul Puch Dakota och omtalades som ”Kuk-Rickard”. Han var blottare, trodde vi. Bara ljudet av mopeden fick alla oss barn att tjutande springa därifrån. Men vad hade han gjort egentligen? Minnet är suddigt. Han blev symbolen för ondskan och vi aktade oss noga. Men hur kan någon människa vilja visa sitt kön offentligt, eller förgripa sig på en medmänniska? Det finns inte ett svar. Men i boken ”De mest hatade” skriver psykoterapeuten Börje Svensson:

”I den perversa sexuella upphetsningen, i en övergreppssituation, görs offret till ett objekt, vars existensberättigande begränsar sig till att tillfredsställa förövarens primitiva sexuella önskningar. Då finns bara ett jag, inget vi.”

Avhumanisering. Känslois. Sexuell pervertering. Och så skam.

I filmen ”Anklagad”, som baseras på en verklig händelse, säger Judy Foster efter att ha blivit gruppvåldtagen: ”I am nothing, just a piece of shit”.

Det finns inga vinnare. Mer än den fria grävande journalistiken. Länge leve den.