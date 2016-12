Ann LInde Foto: Lars Pehrson

I det senaste numret av tidskriften Fokus intervjuas stjärnkocken Mathias Dahlgren. Det är ett samtal som ger många infallsvinklar på Sverige som ett av Europas ledande matländer.

Det är lätt att glömma bort att det verkligen inte alltid varit så.

Reportern Caroline Li Palmgren påminner oss om hur det var och hur det blev som det är:

Annons X

”Idag är den svenska mat- och restaurangkulturen en del av världsgastronomin och de senaste 15 – 20 åren har internationaliserat svensk mat. Medlemskapet i EU 1995 ledde till slopade importavgifter, ökat utbud av varor och lägre matpriser. Ett rikt restaurangliv har vuxit fram.”

Det är ett perspektiv på EU.

Per T Ohlsson ger i sin söndagskrönika i Sydsvenskan ett annat.

Han citerar EU- och handelsminister Ann Linde som i en DN-intervju i veckan som gick sa:

”Det går inte längre att ta för givet att EU:s medlemsländer respekterar grundläggande rättigheter.Det ska inte finnas något som helst tvivel om att EU är en organisation där demokrati respekteras. Nu finns ett sådant tvivel och det är ganska obehagligt.”

Ohlsson:

För bara några år sedan hade det varit omöjligt att tänka sig att en ansvarig svensk minister skulle slå fast att man inte längre kan "ta för givet att EU:s medlemsländer respekterar grundläggande rättigheter”.

Uttalandets kärna är ”ta för givet”. För det är vad alla har gjort, eliterna lika väl som deras populistiska utmanare. De förra genom att nonchalant vända ryggen åt verklighetens påfrestningar, de senare genom att tanklöst portionera ut enkla lösningar på komplexa problem. Fred och frihet i Europa var ju det evigt orubbliga normaltillståndet. Européerna hade, hette det, lärt sin historiska läxa.

Men vi vet inte vad vi haft förrän vi förlorat det. Som EU.

Fenomenet formulerades en gång för alla av John Maynard Keynes i The Economic Consequences of the Peace, hans närmast klärvoajanta uppgörelse med Versaillesfreden 1919, embryot till nästa krigiska katastrof.

Keynes beskrev tiden närmast före första världskriget, på franska la belle époque, som en fredlig och blomstrande era med stadiga tekniska och ekonomiska framsteg. En invånare i London kunde handla, resa och investera nästan var som helst i världen utan att möta några hinder i form av nationella gränser och rivaliteter:

”Men viktigast av allt var att han betraktade dessa tingens tillstånd som normala, säkra och varaktiga.”

Sedan gick det som det gick.

Det börjar nog bli hög tid att inte bara gnälla på EU utan att också tänka på vad EU gett oss – och på vad ett Europa utan EU skulle betyda.