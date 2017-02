På agendan i DC Foto: Brennan Linsley

Brookings, den dominerande tankesmedjan i den amerikanska huvudstaden, har sammanfattat president Trumps första två veckor.

Det är givande, analytisk läsning.

Jag vill särskilt rekommendera Stuart Butlers artikel om hur fortsättningen på ACA (Affordable Care Act, kallad ObamaCare) bör se ut.

Legislation in a complex sector like health care must always be crafted to permit continuous adaptation, and never a truly finished product. Health care legislation must incorporate a process of evolution, not seek to achieve a lasting form of “intelligent design.” Tearing up one huge and rigid statute and replacing it with another is doomed to fail.

En annan viktig artikel redovisar hur lokala näringslivsgrupperingar över hela landet oroas av presidentens protektionistiska agenda för ekonomin.