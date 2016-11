Anne Sofie von Otter & Brooklyn Rider

Anne Sofie von Otter rör sig obehindrat mellan genrerna och tidsepokerna. Det är en svårt konst men mezzosopranen von Otter uppvisar alltid en förståelse och känsla för den musik hon för tillfället ägnar sig åt. Må det vara Mozart eller Elvis Costello.

Denna gång står det nya albumet "So many things" i fokus. Ett samarbete med den amerikanska stråkkvartetten Brooklyn Rider kring sånger av kompositörer som antingen hänförs till den samtida konstmusiken, som John Adams, eller som sorteras in under det oöverskådliga begreppet popmusik, som Kate Bush.

Det är ett personligt och spännande urval sånger. Således är det ingen av den sistnämndas mer kända låtar vi får höra utan den mycket vackra ”Pi”, om en man fascinerad av den matematiska konstanten och där en återkommande del består av ett uppräknande av siffror. Sångerskan drar känsligt ut tonerna över stråkarnas rytmiska pulserande till en ”circle of infinity”.

Det finns ett rytmiskt driv i de sånger som framförs. Markerat, som i Björk-låtarna ”Cover me” och ”Hunter”, eller som en slags pulserande laddning, som den smäktande vackra ”Am I in your light?” ur John Adams opera ”Doctor Atomic”.

Lika skickligt som känsligt anpassar Anne Sofie von Otter sin röst till materialet, hon behöver inte briljera och hushållar med sin tekniska kapacitet. I de sånger hon sjunger utan mikrofon ligger hon dock på gränsen till att överröstas av stråkarna. Det är lite synd då det är bra texter som framförs. Som Colin Jacobsens ”For sixty cents”, komponerad specifikt för von Otter och Brooklyn Rider. Lydia Davis originella och lätt vardagsabsurda text, som egentligen är en novell, om ett besök på ett kafé i Brooklyn är kongenialt tonsatt med mjukt upphackade stråkdrag.

Stings ”Practical arrangement” är något helt annat. Ett rörande anspråkslöst, för att inte säga pragmatiskt, frieri hämtad ur hans fina musikal ”The last ship”. Det är en sång med potential att bli en modern klassiker.

Brooklyn Rider ges även tillfälle att demonstrera sitt mästerskap på egen hand och fyller upp Berwaldhallen som vore de minst en kammarorkester. Philip Glass musik till filmen ”Bent” tillhör inte något av hans mer kända, men är ändå omisskännligt Glass-minimalistiskt. Brooklyn Rider-männen, som står upp när de spelar, gör de tre satserna med ett mjukt handlag som gör det stringent rytmiska än mer njutbart.

Leo Janáceks Stråkkvartett nr 1 befinner sig på en helt annan plats. Janácek var inspirerad av Leo Tolstojs roman ”Kreutzersonaten” men Brooklyn Rider får den spirituella musiken att, i mina öron åtminstone, låta som soundtracket till en naturfilm om en rävfamilj i, låt oss säga, västra Karpaterna.