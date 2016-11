Per Gessle på soloturné 2017

– Jag hade tänkt göra en turné som är låtbaserad, baserad på mina kompositioner genom åren. Jag har hållit på ganska länge som bekant men jag har aldrig gjort en stor turné där jag har spelat låtar både från mina soloplattor, Roxette och Gyllene Tider, säger Per Gessle till TT.

Allt som allt blir det 19 konserter i Sommarsverige, med turnéstart på Sofiero slott i Helsingborg den 6 juli och avslutning i Eskilstuna den 19 augusti.

I vår släpper Per Gessle en ny soloskiva och låtarna från albumet lär vara lagom inarbetade när det är dags för "En vacker kväll. Sommarturné 2017". Han säger att den ännu så länge obetitlade plattan är väldigt viktig för honom.

– Jag har spelat in den i Nashville, var där en månad och spelade in. Det betyder inte att det är en countryplatta, men den har helt klart influenser från Nashville i arrangemang och känsla. Man kan säga att det är en liten kusin till "Mazarin"-plattan.

Gessle beskriver själv turnén som "en musikalisk selfie" där hans tre olika karriärer får ta plats. På konserterna kommer han att blanda sololåtarna med låtar av Gyllene Tider och Roxette.

– Jag älskar att stå på scenen och spela mina låtar så jag försöker hela tiden hitta skäl till det och det här är en idé som jag aldrig har gjort. Det ska bli väldigt kul att spela allt från "Gå och fiska" till "Här kommer alla känslorna till "The look", säger Per Gessle.

Det är tio år sedan han senast gav sig ut på soloturné, men han har knappast varit sysslolös de senaste åren.

2013 återförenades Gyllene Tider för en Sverigeturné och 2014 började Roxette fira sitt 30-årsjubileum med en lång världsturné. Den återstående delen av Roxette-turnén fick dock ställas in i april i år sedan Marie Fredrikssons läkare avrått henne från vidare turnerande.

Biljetterna till sommarturnén släpps den 24 november.