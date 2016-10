En jämnare, mera sakpolitisk och civiliserad debatt blev resultatet när vicepresidentkandidaterna möttes i en tv-debatt i natt. Republikanen Mike Pence pressades att försvara Trumps kontroversiella uttalanden. Men han undvek att måla in sig i det hörn där Trump själv hamnade i debatten med Clinton.

NEW YORK. Uppladdningen på de stora tv-kanalerna var nästan lika upphetsad som inför Trumps och Clintons egen debatt för en dryg vecka sedan. Och det fanns förstås en stor skillnad: den här gången var det två erfarna och pålästa politiker som debatterade.

Ingen var troligen förvånad när Donald Trump meddelade via Twitter strax före debattstarten att han skulle live-tweeta hela evenemanget från tv-soffan.

Donald Trumps omskrivna skatteavdrag 1995 på över 900 miljoner dollar, som kan ha gjort att han undgått att betala statlig inkomstskatt i många år, dök förstås också upp som ett ämne.

– Skattepappren som kom ut visar att han tagit sig igenom en riktigt svår period, försvarade Pence.

Till skillnad från drabbningen mellan Clinton och Trump så ägnades långa perioder i den här debatten åt konkreta sakpolitiska frågor – exempelvis om polisreform och våldsbekämpning – mer eller mindre helt utan attacker på motståndaren.

– Min pappa var polis, han var min hjälte faktiskt, sa Pence och konstaterade sekunden efteråt att han var överens med Kaine om vikten av lokalt polisarbete.

Vicepresidentkandidaterna har liknande resuméer men deras debattstil skiljer sig en del åt. Mike Pence framstår som den mer drivna debattören, och han vann också debatten enligt en CNN-mätning med tv-tittare strax efteråt. Han tog stilpoäng på att tala lugnt, ibland nästan sävligt. Tim Kaine verkade inledningsvis lätt nervös. Han avbröt ideligen så att båda pratade samtidigt och ingen kunde höra vad de sa.

”Pence är så förberedd! Han har gjort hemläxan för att besegra Kaine”, twittrade Trump från sin position vid tv:n.

Förutom att försvara sin respektive presidentkandidat så är Pences och Kaines viktigaste uppgifter att framgångsrikt presentera sig själva för väljarna.

Den som undrar vad ett fiaskoartat framträdande av en vicepresidentkandidat kan orsaka behöver inte titta längre än till Alaskas dåvarande guvernör Sarah Palin, som ställde upp med Arizonasenatorn John McCain mot Barack Obama 2008.

Kaine försökte om och om igen pressa Pence att försvara flera av Donald Trumps kontroversiella uttalanden, som att Vladimir Putin är en förebild som ledare. Men Pence antingen förnekade att Trump sagt det han sagt eller lyckades backa ur fällan.

– Jag är mycket, mycket glad över att försvara Donald Trump, sa Pence.

Vissa konkreta skillnader mellan presidentkandidaternas politik framkom också.

Moderatorn Elaine Quijano från CBS News ställde en fråga om terrorhotet mot USA.

– Hoten har minskat på flera sätt, tack vare att Usama bin-Ladin är död och Iranavtalet, gav Kaine som exempel.

Pence slog istället fast att terrorhotet ökat beroende på att Hillary Clinton och Barack Obama låtit Islamiska Staten, IS, växa sig stark i Syrien och Irak.

Ett tweet dök upp från Clintons kampanj: ”Undrar om Trump har visat Pence sin ’hemliga plan’ för att besegra IS. Vi väntar fortfarande”.

Wonder if Trump has shown Pence his "secret plan" to defeat ISIS. We’re still waiting. #VPDebate https://t.co/zxjpFcmzzf