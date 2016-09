Peking ska rädda världsekonomin

Kina står som värd för helgens G20-möte där världens mäktigaste länder möts. Foto: AP

När Kina höll i APEC-toppmötet för två år sedan blev det en tillställning med undertonen att kejsardömet återvänt. Till helgens G20-möte i Hangzhou kommer pompa och ståt fram igen, men mot en helt annan fond. Förväntningarna är att organisationen G20, med tjugo av världens rikaste länder, ska få rätsida på en kantrande världsekonomi. Men EU jonglerar egna kriser och USA och Storbritannien kryper alltmer in i sina skal. Nu är det upp till bevis för arrangörslandet.

– Vi har inga andra val än att hoppas att Kina kan fortsätta leda världens ekonomiska utveckling, säger Ei Sun Oh, docent i internationella relationer på S. Rajaratnam-universitetet i Singapore.

Obeslutsamhet i Hangzhou kommer att försvåra Kinas varsamt koreograferade entré till en ledande roll inom världsekonomin.

Annons X

Peking axlar mer än gärna den rollen. Internationell handel har blivit ett fundament för landets framgång. It är Kinas hopp för framtiden. Under landets år som G20-värd har Kina basunerat ut just behovet av samarbete och innovation. Men Kina har också projicerat sin ansvarsfullhet inom andra globala fält, inte minst klimatfrågan. Förra året stod landet för en tredjedel av världens totala satsning på förnyelsebar energi. Innan helgens möte förväntas också president Xi Jinping och USA:s Barack Obama ha ratificerat Parisavtalet.

– Tidigare saktade Kina alltid ned klimatförhandlingar, nu tar de plötsligt motsatt sida, säger Ulf Moslener, forskningsdirektör för FN:s samarbetscenter för klimat- och hållbarhetsfinanser.

Asiens stigande ekonomiska betydelse ger också G20-mötet signifikans. Trots problem i regionen är det här faktorerna finns för en fortsatt utbudsdriven ekonomi.

– Om den globala ekonomin ska räddas måste Asien räddas, säger Peter Drysdale. Han är professor emeritus i ekonomi på Australian National University. Minskad handel vore dräpande för regionen. Politiska dragningar som brexit och Donald Trump gör det till ett verkligt hot menar han.

– Det är en sjukdom som fått grepp och kommer att orsaka förödelse det närmsta årtiondet, säger Peter Drysdale.

I Kina ser han en positiv riktning. Den ekonomiska kris som målats upp av västmedier säger han är överdriven. Istället pekar han på hur Peking formulerar och genomför långtgående strategier, inte minst inom transnationell infrastruktur. Den Kinagrundade internationella utvecklingsbanken AIIB har till exempel börjat godkänna finansiering för sina första projekt, och planerna på järnvägslinjer i Sydostasien, Centralasien samt genom Tibet tar alltmer form.

– Obeslutsamhet i Hangzhou kommer att försvåra Kinas varsamt koreograferade entré till en ledande roll inom världsekonomin, säger Drysdale i en intervju med i East Asia Forum. Historien skulle döma den utvecklingen hårt.

Omvärlden välkomnar däremot inte Kinas stärkta position helt och hållet. Landets egen protektionism möts av alltmer högljudda internationella protester. Efter flertalet kinesiska uppköp av tyska företag den senaste tiden beklagade sig den tyska ambassadören i Peking tidigare i veckan för South China Morning Post.

– Det är mer eller mindre omöjligt för tyska företag att investera i Kina genom uppköp, sade han till tidningen.

I USA pressas också president Barack Obama att ta upp Kinas cyberbrott. Men det som framförallt hotar samstämmigheten på stundande G20-möte är den territoriella dispyten i Sydkinesiska havet. Wang Youming är direktör för det kinesiska utrikesministeriets utvecklingslandsprogram. I statsstyrda Global Times skriver han att Japan börjat ta alltmer ställning i konflikten.

– Japan har sina gamla tricks för sig, det är svårt att tänka sig att de inte kommer att försöka försvåra saker och ting.

Det finns en djup misstro att överbrygga. USA har satsat stort på att balansera upp Kinas framväxande militära och ekonomiska makt i regionen. Deras föreslagna frihandelsavtal TPP, mellan tolv Stillahavsnationer, exkluderar Kina. Peking har skäl för sin känsla av att bli alltmer instängda.

En del bedömare ser ett ideologiskt glapp, sedan G7-mötet i Japan i maj. Den ”gamla världen” inom G7 bygger på tanken om ett nollsummespel och maktbalans. Den ”nya världen” inom G20, å andra sidan, argumenterar att alla kan vinna på globaliseringen. Det ligger i västvärldens intresse att jobba för de ”tio resultat” som Kinas utrikesminister Wang Yi listat inför helgens möte, menar Shi Zhiqin, forskare på Carnegie-Tsinghua-centret för global politik.

– Jag hoppas och känner mig nästan säker på att det kommer att bli ett framgångsrikt möte. Det är Obamas sista tid vid makten, jag tror att han värdesätter möjligheten att jobba sida vid sida med Kina och till och med Ryssland. säger Shi Zhiqin.

Somliga frågor väntas inte möta något motstånd. Det handlar till exempel om gemensamma krafttag mot terrorism och korruption. Panamapappren slog ned som en bomb i de flesta medlemsländerna och man kan förväntar sig något nytt initiativ från Kinas sida.

– När vi kineser tar emot gäster måste vi hålla en stor fest, men också bidra med något betydelsefullt. Jag förväntar mig att herr Xi presenterar något stort, låt säga en G20-bank eller liknande, säger Ei Sun Oh, docent i internationella relationer i Singapore.